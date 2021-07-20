吳亦凡官方後援會要求網友勿傳謠造謠　都美竹消失一天後發聲

男星吳亦凡遭19歲內地網紅都美竹指控他「酒局揀女」、灌未成年少女飲酒，酒局中有人渉及迷姦、誘姦未成年少女。都美竹18日（周日）要求吳亦凡退出娛樂圈，吳亦凡工作室則在19日（周一）發澄清聲明，列出十點反駁。

輿論一面倒批判吳亦凡，不過吳亦凡官方後援會19日（周一）在微博上發文稱要維護吳亦凡的合法權益，要求網友及媒體勿傳謠造謠，惡意煽動情緒。



內地女學生都美竹指控吳亦凡「酒局揀女」：

「吳亦凡全球後援會」在微博發表聲明，表示他們將堅決維護吳亦凡的合法權益，很遺憾看到這場無中生有的網絡鬧劇演變為不顧事實真相，有違法律公理的邪惡狂歡。後援會希望廣大網友，媒體，KOL尊重事實，遵守法律，不要傳謠造謠，不要利用敏感的輿論風向惡意煽動大眾情緒。

聲明又稱，後援會要求相關用戶即刻刪除污衊誹謗造謠等不實內容，否則將追究其法律責任。後援會還提到：「吳亦凡全體粉絲拒絕接受任何互聯網用戶毫無事實根據，帶有偏見與惡意的謾罵與侮辱。我們也會同樣用法律武器維護自己的人格與人權。」

《網易娛樂》報道指，都美竹自7月18日發布多條微博向吳亦凡開戰後，7月19日全天未在微博發聲，多家媒體也無法聯繫到本人。20日，都美竹消失一天後在微博發聲：「這個世界怎麼了」，並配上了一個心碎的符號。都美竹又在評論裡表示：「我真的失望了」。

有網友詢問都美竹：「是不是第三方壓力讓你不得不和解？」都美竹則回覆了一個哭臉的符號。