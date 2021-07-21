鄭州地鐵水浸多人被困　親歷者：水淹頭部有人缺氧，已交代身後事

受罕見暴雨天氣影響，鄭州地鐵5號線周二（20日）下午發生嚴重水浸，大量乘客被困，車廂內的水位一度淹沒至胸部乃至頭部。

在此期間，不斷有人在網絡上發出求救信號。有親歷者表示，「陸續有人發生缺氧、低血糖等，車廂內還有孩子、孕婦、老人」。



被困人員沿地鐵隧道內的人行通道撤離。（視頻截圖）

據《中國青年報》消息，有親歷地鐵水浸全過程的人員表示，他周二下午搭乘地鐵5號線期間，列車就在行駛過程中出現了多次緊急停靠的情況，但因為中途有乘客上車，便沒覺得會有太大的問題發生。

當列車由海灘寺站駛往沙口路站期間，再次採取緊急停靠措施。彼時，車廂外有大量急流的積水。列車長從車頭走至車尾查看情況，並不停地與地面工作人員進行聯絡。同時，列車長還曾嘗試將列車重新開回海灘寺站，但因地鐵的自動保護裝置開啟，列車被鎖死在鐵軌上無法移動。

隨後，車廂內開始有大量積水灌入，列車長還曾開啟列車車門，讓被困人員手扶欄杆、沿地鐵軌道內的人行通道逃生，「但是後面來的水很急很猛，地鐵下面的人行通道非常窄，大家根本就過不去，大部分的人走到一半就只能被迫回到車廂裡。」

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這名親歷者又說，由於自己膽子小，在初初被困的時候就已經開始哭了，「周邊也有哭的、焦躁的，同車廂的人也會來安慰、安撫。大家也都像是約定好了，盡量不說喪氣話。」到後來，大多數人選擇保持沉默，以求保持體力。到晚上九時許，車廂窗外的水已經差不多有一個人那般高，車廂內的水位亦已經淹沒至被困者的胸部甚至頭部，隨後車廂中開始陸續有人出現缺氧、低血糖、發抖、大喘氣、乾嘔等情況。

「真的是感覺到絕望了，當看到車廂外的水位越過頭頂的時候，我就已經做好了出不去的準備了。」這名親歷者稱，當時已經開始向家人交代身後事。而車廂內的恐懼情緒也持續升溫，有人甚至想直接砸開玻璃門以求逃生，但最終被人制止，「車窗一旦貿然砸開，水必然會湧進來，車內外的水壓差肯定也會壓得人無法逃生。」

親歷者又稱，當車廂外水位達到最高值之後，水位線就一直保持較為平穩的狀態，同時，車廂內也因為水流沖擊出現了偏移，呈現一邊高一邊低的狀態。由於向上翹的一側車廂窗戶暴露在水體之外，因此有人提議砸碎位於高處的窗，以改善缺氧的現狀。而隨後，大家的缺氧現象出現明顯的好轉，大多數人恢復正常呼吸。與此同時，救援人員出現在車廂外，最先通過鑿開的玻璃窗，將破窗器遞到車廂內。最終大家先後從前面的車廂疏散了出去。

救援現場。（視頻截圖）

親歷者憶述到，「最先救出去的應該是兩三名孕婦，因為長時間泡在冷水里，她們都是虛弱到缺氧的模樣。之後救出去的是孩子，再之後是女生，我算是女生當中出去比較早的。」從車廂和激流中脫身後，大約走了十多米後，水位就退至小腿以下比較安全的位置，在走向出站口的200米途中，大家攙扶並進。

這名親歷者又指，從開始被困到撤離到安全區域，合共耗時4個小時。到了出站口，見到很多救援人員在擋洪水，亦有救援人員、醫護人員、地鐵員工等「逆行者」向車廂的方向走。「我出站的時候還見到了一位年輕的母親和她的孩子，孩子沒什麼事，母親則是明顯的缺氧狀態，十分虛弱，可能因為一直在護著孩子。」

另據官方通報消息，截至周三（21日）凌晨3時許，被困人員已全部被轉移至安全地帶。據了解，事件至少造成12人死亡、5人受傷。