鄭州地鐵嚴重水浸逾500人被疏散　12號線在建工地塌方

河南省連日來遭遇罕見暴雨天氣襲擊，多地降雨量突破歷史紀錄，降雨強度甚至達到千年一遇。在省會鄭州，暴雨導致地鐵站嚴重水浸，大量乘客被困車廂內。據鄭州市委宣傳部官方微博「鄭州發布」消息，地鐵水浸目前至少造成12人死亡、5人受傷。



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「鄭州發布」指，鄭州市自上周六（17日）以來，連續出現罕見特大暴雨，造成地鐵5號線五龍口停車場及周邊區域嚴重積水。周二（20日）晚上6時許，積水衝垮擋水牆進入地鐵線路區間，造成5號線列車在海灘寺街站及沙口路站隧道停運。

隨後「鄭州地鐵」發布消息稱，受到持續暴雨影響，鄭州地鐵全線網車站已經暫停運營服務。而在事件發生後，當局啟動緊急回應機制，組織力量疏散被困地鐵車廂人員。最終合共疏散500多人，其中12人送院搶救無效身亡，另有5人受傷。

積水衝垮擋水牆進入地鐵線路區間。（網易新聞）

據現場畫面顯示，地鐵月台、車廂、隧道均嚴重積水，有乘客事發後一度站在隧道邊上等待救援。

河南電視台報道，經消防人員從列車車頂打開一個洞之後，被困人員陸續撤離。截至周三（21日）凌晨0時30分，被困乘客已由專車送至集中安置點。

鄭州地鐵12號線在建工地發生塌方。（網易新聞）

此外，暴雨還造成鄭州一處地鐵工地發生塌方，大量水湧入在建區域內。據了解，事發地點為地鐵12號線平安大道龍子湖西路口處施工站點，未有造成人員傷亡。鄭州市應急管理局回應稱，塌方是由雨量過大導致工地爆水管，水沖垮在建的車展基坑引起，已在事發後即時派員趕赴現場。