鄭州暴雨｜女子發文尋於地鐵失蹤丈夫　衛生院4名員工遭山洪沖走

河南省自上周六（17日）至今多地出現強降雨，其中以周二（20日）至周三（21日）的情況最為嚴重，省會鄭州暴雨成災，造成多人死傷。

其中鄭州地鐵水浸目前至少造成12人死亡、5人受傷，當地有一名女子在網上發文尋找失蹤的丈夫，請求網民協助提供消息。

此外，鄭州新密袁莊鄉衛生院4名工作人員乘車出外時被山洪沖走，至今失蹤。



《澎湃新聞》報道指，鄭州一名女子表示，其丈夫昨天（20日）下班後坐地鐵5號線回家。大概在下午6點左右，丈夫途徑海灘寺和沙口路時向她發微信稱車裡進水了，表示情況不太對，請求她報警。

女子稱，之後她就無法聯繫丈夫。她聽說由地鐵5號線救出的市民送去了醫院，今日（21日）她已出門到幾間醫院尋夫，但都沒有結果。她十分擔心丈夫的情況，希望大家能幫忙尋找。

消息指鄭州新密袁莊鄉衛生院有多名工作人員在外出工作時遭遇山洪失蹤。《澎湃新聞》21日下午報道指，失蹤人員的家屬表示，因工作原因，20日下午1時許，該衛生院院長帶著另外6名工作人員駕車外出，因雨勢過大，只好返回。由於道路中斷，車輛被山洪沖走，陷入淤泥裏。司機和兩名工作人員從車內逃生獲救，其餘4人失蹤。當地市委宣傳部一名工作人員表示，目前已經派出20多人參與搜救。

此外，《新京報》報道指，據一名參與救援的人士表示。新密周邊鄉鎮和村子災情嚴重，自20日早上起，通往鄉鎮的路已經被淹，人員和車輛通行都受阻。在低窪地區，一行人發現臨街的一排商戶都被洪水漫灌，「超市、藥店、茶葉店，差不多幾十家店鋪」。

《大象新聞》報道則指，在20日，新密遭受強降雨，由於李灣水庫洩洪，下莊河村受災嚴重。一些商戶的店鋪在一夜之間被洪水夷為平地。目前該區域仍處於斷電斷水的狀態，信號也處於中斷狀態。