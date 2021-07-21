河南暴雨｜省紀委監委：嚴禁遲報瞞報漏報重要汛情災情訊息

河南省特大暴雨引起舉國關注，省紀委監委在周三（21）印發緊急通知，其中提到要嚴格執行防汛救災報告制度，嚴禁遲報、瞞報、漏報重要汛情災情訊息。

另一方面，重災區鄭州市目前仍有部分區域停水停電，當地市場監管局表明，各級市場監管部門要對防汛期間物資供應、物價情況加強監管，嚴禁囤積居奇、哄抬物價，同時要加大各類生活必需品的供應。



據《關於強化防汛救災監督執紀工作的緊急通知》，全省各級紀檢監察機關站在「兩個維護」的高度，嚴明工作紀律，強化監督檢查，為做好防汛救災工作提供堅強紀律保障，一要嚴明政治責任、二要嚴守政治紀律、三要嚴格監督檢查、四要嚴肅執紀問責。

省紀委監委印發緊急通知，要求嚴格執行防汛救災報告制度，嚴禁遲報、瞞報、漏報重要汛情災情訊息。（視覺中國）

在嚴守政治紀律方面，通知稱要督促各級黨組織和廣大黨員干部堅決落實上級部署，嚴格執行統一指揮調度，認真履職盡責，嚴禁有令不行、有禁不止、推諉扯皮、各行其是；嚴格執行防汛救災工作制度，嚴禁擅離職守、脫崗空崗；嚴格執行防汛救災報告制度，嚴禁遲報、瞞報、漏報重要汛情災情信息；嚴格執行網絡宣傳紀律要求，不造謠、不信謠、不傳謠，以嚴明紀律和過硬作風推動防汛救災工作落實落細。

至於在嚴肅執紀問責方面，通知強調要對在防汛救災工作中不認真履行職責，給國家和人民生命財產造成重大損失，堅決從嚴從快追責問責，點名道姓通報曝光；對貪污、挪用、截留、擠占防汛救災物資資金，堅決依紀依法從嚴查處，絕不姑息；對因勇於擔當、勇於先行而出現工作失誤的，堅決予以容錯糾錯。

吳鳳軍（右一）前往多間店舖及市場檢查物資供應情況及食品安全。（微博）

另一方面，市市場監管局局長吳鳳軍在周三早上6時半，通過工作群要求各級市場監管部門對防汛期間物資供應，物價情況加強監管，並於8時半帶領食品流通處一行，涉水前往多間店舖及市場進行檢查。吳鳳軍重點檢查了米、麵、油、肉、蛋、奶、水、蔬菜、熟食等物資供應情況及食品安全，同時各大超市、便利店須公示正在營業的門店位置，加大各類生活必需品的供應，公開承諾履行社會義務，做到不漲價、保供應，維護好交易秩序，嚴禁囤積居奇、哄抬物價、銷售不合格商品以及其他破壞防汛期間市場秩序的違法行為。