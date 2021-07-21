河南鞏義山體滑坡、鐵路塌方釀至少4死　7層高樓房暴雨中倒塌

河南省多地連日來遭受罕見暴雨襲擊，造成嚴重水災。其中鞏義市還出現山體滑坡、鐵路塌方等情況，截至目前，當地至少有4人因災情死亡。



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據《新華社》消息，自周二（20日）以來，連續的強降雨導致鞏義發生多重災害。其中，黃河鞏義段趙溝、裴峪、神堤三處控導工程出現不同程度的山體滑坡，淤泥堆積導致工程附近道路無法通行、全部中斷，目前當局正在進一步疏通中。

此外，強降雨還造成鞏義市至少83條道路塌方，其中，隴海鐵路站街集溝段出現塌方、310國道白河立交橋東300米等路段因水毀塌方導致斷行，相關部門正在進行搶險工作。

據悉，連續的強降雨還造成鞏義市多處房屋、圍牆倒塌。截止目前，至少造成4人死亡、14座水庫溢洪道出水、2個鎮區大範圍被淹，全市合共轉移群眾6210戶、23663人。

鞏義市明月新村小區有一座7層樓高的樓房在暴雨中倒塌。（微博@極目新聞）

而當地通信、供電、供水等工程亦受到影響。鞏義市多處地埋通信光纜被沖斷，基站基礎下沉、機櫃及塔體被泥石流掩埋，部分基站外電線桿倒地，全區鐵塔產權基站停電285站。目前，鞏義市米河鎮鎮區及一些村莊斷電、斷網、斷水已超過24小時，且出現物資補給困難的情況。

另據《極目新聞》報道，周二晚上，鞏義市明月新村小區有一座7層樓高的樓房在暴雨中倒塌，但小區內居民提前撤離，未造成人員傷亡。鞏義市應急管理局指，工作人員正在核實相關信息。