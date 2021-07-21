強降雨中心北移　河北發布暴雨橙色預警　保定村莊遭龍捲風襲擊

河南自7月17日自出現持續性強降水天氣，截至目前汛情已造成至少25人遇難。而強降雨中心有所北移下，河南鄰省河北南部已出現強降雨，河北省氣象台周三（21日）下午5時繼續發布暴雨橙色預警信號，預料局地有特大暴雨。

另外，河北保定市清苑區一村莊同日亦遭遇龍捲風襲擊，部分房屋屋頂被掀，目前具體傷亡情況還在統計中。



河北省氣象台預計，周三傍晚至翌日白天，保定西部、石家莊、邢台、邯鄲有中到大雨（20-40毫米），其中石家莊西部、邢台中西部、邯鄲中西部有暴雨到大暴雨（70-180毫米），局地有特大暴雨（250毫米以上）。

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據悉，暴雨橙色預警信號代表預計未來24小時內降雨總量達到150毫米以上，或其中1小時降雨量達到80毫米以上，或實況已出現上述情況且降雨可能持續。氣象台又指，目前降水回波主要位於邯鄲、石家莊、保定地區，降水雲為向北移動，夜間中南部降雨持續。

同時，河北省水利廳和河北省氣象局已在周三傍晚聯合發布山洪災害氣象預警，而石家莊市元氏縣有村民拍到當地封龍山暴雨引發山洪，邢台有村莊低窪地段農田出現積水。

河北省教育廳則印發通知，指各級各類學校（含幼兒園）及校外培訓機構要立即停止一切線下教學、暑期培訓和夏令營等活動；各地各校要加強該輪強降雨天氣應對和自然災害防範工作，嚴防師生人員傷亡。

另一方面，保定市清苑區東閭村附近出現龍捲風天氣，有村民透露龍捲風從西南方向來襲，而該村有多間屋頂是彩鋼結構的工廠，不少村民房屋的屋頂也是彩鋼板，因此龍捲風來襲吹飛了很多彩鋼板屋頂，還有一些院牆發生倒塌，部分電線桿、天然氣管道亦斷裂，造成停電、停氣。目前，當地醫療、消防等部門已趕至現場進行救援處置，具體傷亡情況仍待統計。