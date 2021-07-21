河南暴雨｜內地網友24小時社群救災　地圖開啟「暴雨互助通道」

河南多日暴雨，20日下雨突破歷史紀錄，省會鄭州市災情嚴重交通癱瘓地鐵淹水，醫院一度停電，目前有12人死亡。20日，許多鄭州民眾在社群平台發布消息尋求幫助，各地網友紛紛轉發，有熱心網友幫忙分享整理救災資訊和官方聯繫管道，讓更多人知道鄭州的災情，透過社群之力協助救災。其中有多起孕婦受困案例，依靠網友幫忙快速獲救。

20日凌晨3點，高德地圖表示已經開啟「暴雨互助通道」，被困的民眾可以透過高德地圖聯繫附近的民眾或庇護所，地圖上也有標示淹水路段。除此之外，由於官方救援電話和渠道超過負荷，許多民眾無法求援。民間組織透過QRcode和表單蒐集受困者資料，讓民眾可以根據受困者填寫的表單需要主動給予援助，網友紛紛強調在社群平台上「一直都會有人在」，會持續給受困民眾提供必要協助。

高德地圖 20日凌晨開啟暴雨互助通道

受暴雨影響，河南省許多民眾受困，為了幫助救援更多受困民眾並能夠確定位置，高德地圖在凌晨3點宣布河南當地已經開啟「河南暴雨互助通道」，只要位處河南地區的用戶，可以看到附近的積水路段，而點選該「積水」圖標就可以得到負責的救援隊聯絡方式，附近避難所的位置或向網友發布求助的訊息，看附近的民眾能否提供幫助。

此外，由於媒體先前公布的許多救援電話已經被受困民眾打爆，民間組織卓明信援通訊社和石墨文檔等合作，反其道而行發布一組QRcode連結到可多人協作的雲端求助表單，讓求助人登記自己的聯繫電話、姓名、受困的地點、受困地的水深水流以及需要救助的情況，該QRcode廣泛在網路流傳，在河南20日救災扮演重要角色。除此之外，石磨文檔也提供志願者登記以及整理相關的防汛知識，成為重要的河南水災救助平台。

此外，卓明信援災害中心也和騰訊新聞合作推出「河南暴雨災害求助地圖」標示避難點、高風險點和求助點，協助受困民眾。

網友「接力轉發」幫助孕婦

從確定位置、傳播訊息、整理資訊到聯繫獲救，比起在災情中容易過載不堪負荷的官方渠道，民間組織和網友快速的利用社群的力量幫助受困民眾，其中多個孕婦透過網路力量，如微博和微信的群組而獲救。

隨著社群媒體蓬勃發展，災變發生時往往是民眾比起媒體和官方能夠更快提供一手資訊並能更好的解釋當地狀況，以颱風多的台灣為例子，因2009年颱風莫拉克而引發八八水災，當時也是透過民間社群的力量動員民眾和志工。此次鄭州災情慘重，也有許多人在微博鄭州超話、個人微博等發布消息，並有許多人提供住家、公司等避難空間或開車送物資，使疫情和受困民眾能快速獲得幫助。

但是社群風災也存在風險，包括訊息不正確或是有些受困民眾得到過多幫助，強調自己已經獲救但「電話一直進來」，有些民眾則是「萬人按讚無人到場」，顯示社群救災面對的難題。