河南暴雨｜稱鄭州地鐵被淹是報應　清華碩士遭解聘高管職務

河南省遭遇嚴重暴雨之際，清華碩士、房地產企業遠洋集團控股有限公司高管李睿發表不當言論，稱鄭州地鐵被淹是中國嘲笑德國洪水的報應，隨後遭公司解除勞動合約。



中國遠洋集團控股有限公司周三（21日）發布聲明顯示，針對網傳李姓員工在其個人社交賬號發布不當言論一事，公司已第一時間處理。不當言論系該員工自主所發，公司已與該員工解除勞動合同。

聲明中的李姓員工為遠洋集團流程管理部高級經理李睿，他於2002年考入清華大學，後獲碩士學位。

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網絡曝光的截圖顯示，李睿在微信朋友圈稱，鄭州地鐵被淹是中國嘲笑德國洪水的報應，並稱希望微博上噴德國的也有今天在鄭州坐地鐵的。他還自曝稱「我這幾年悶聲發大財就收了很多賄賂，總計得十幾萬（人民幣），然後高利貸也收了二十萬」。此外，李睿曾在2020年就日本侵華稱，「日本要是多佔領幾年就好了」。

無獨有偶，除李睿外，北京師範大學新聞傳播學院院長喻國明亦被曝嫁接報道諷河南暴雨。微博顯示，周二（20日），喻轉發了一條官方媒體對各方應對強降雨措施的肯定，報道稱「應對系統相當系統全面」。喻轉發該條新聞並配文稱「呵呵，話音未落啊……所以，自我評價還是更加審慎為好……」，被認為是在諷刺河南暴雨災情防控。

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不過，很快有網友指出其中問題，網友發現，喻國明轉發的這條新聞報道是央視本月12日的新聞，並非河南暴雨災情的報道，認為其有故意「嫁接」，惡意抹黑的嫌疑。

資料顯示，喻國明生於1957年9月，1989年中國人民大學研究生畢業，法學（新聞學）博士。他為教授，博士生導師；中國國務院學位委員會新聞傳播學學科評議組成員； 現任北京師範大學新聞傳播學院執行院長。