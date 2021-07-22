鄭州暴雨｜氣象局長遭沖走後被二三十名村民救出　親述驚險兩小時

河南7月17日起出現持續性強降水天氣，全省多區出現暴雨、大暴雨，災情嚴峻，其中鄭州鞏義氣象局局長趙建彪於20日（周二）更被洪水沖走，其後獲群眾救起。

趙建彪描述事發經過時表示，當時他開車趕回辦公室，車輛被洪水沖到旁邊的溝裡，他唯有把車玻璃踩碎，然後爬上車頂呼救。



綜合《封面新聞》及《澎湃新聞》報道指，20日上午9時，暴雨紅色預警信號正在生效中，趙建彪頂著逐漸加強的勢雨出門參加鞏義的防汛調度會。會議結束後，雨勢變得更大了，趙建彪開車趕回氣象局的辦公室。

趙建彪描述稱，當時他沿著石河路一路向北，前方地勢越來越低，「突然，水勢變得非常大，車一下就給衝到旁邊的溝裡。」趙建彪表示，當時車飄在水面上，順水往下衝，於是他用力把車玻璃踩碎，並趁著還有電，及時打開天窗，爬上車頂並向周圍呼救。

大約在兩個小時後，他的呼救聲被一個村民聽見。隨後有二三十名村民聞訊趕來，並拿來繩子，村民把繩子一端纏在手臂上，另一端纏在樹上，拉著繩子一點點靠近他，並將他拉上了岸。

趙建彪這時已經淋了兩個多小時的雨，渾身濕透而且不停顫抖。他去了一位村民家裡，換上乾淨的衣服，喝了熱水，吃了食物。趙建彪表示，「多虧他們及時相救，只是手和胳膊受了皮外傷」。當晚趙建彪回到家後簡單處理傷口後，又很快回到工作崗位。

河南鞏義持續暴雨，有車輛被水流沖走。（影片截圖）

縣級市鞏義在這次暴雨中，發生嚴重洪澇災害，多處房屋、圍牆倒塌，兩個鎮區大範圍被淹，目前已有至少4人死亡。