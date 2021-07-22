吳亦凡醜聞發酵　官媒重提小G娜事件：5年前就該被市場淘汰

知名藝人吳亦凡被19歲女孩都美竹爆料「選妃」式誘姦未成年人一事轟動輿論。對此，官媒《人民日報》旗下「踏浪青年」微信公眾號撰文狠批吳亦凡早該被市場淘汰。



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「踏浪青年」微信公眾號20日撰文稱，吳亦凡業務能力低下，無法靠作品說話，只能靠「人設」維持流量，從工業流水線來看，他是娛樂圈偶像產業鏈的產品之一，存在的價值即是用偶像的完美人設，去激勵、帶領粉絲，因此「私德」更應該遵循法律並且符合社會公德，接受高道德要求的審視。

文中也提到，「從小G娜到刷榜造假，再到現在合謀圍獵未成年人，這個產品一直都被數不清的醜聞纏身，他的道德甚至比自己粉絲群體的平均水平還低，那粉絲能在他們的偶像身上學到什麼？」

文章指出，無論吳亦凡最終是否入獄，作為一個失敗的、無藝且無德的偶像產品，他都不適合在公眾平台再拋頭露面了。「吳亦凡慘嗎？不慘，不僅是因為來中國7年，他已經圈走幾十億，更加是因為，他早在5年前，就該被市場淘汰。」

文章披露，吳亦凡之所以在小G娜事件之後，還能平順發展且維持其頂流地位，是因為在2016年前後，他背後的傳媒資本和大佬們着手進行輿論重塑，吳亦凡當時與小G娜的風波，竟然被完美公關，一夜之間吳亦凡從加害者成為「傻白甜」，甚至之後該事件成為危機公關的範本，對往後的偶像市場造成長遠影響。「現在被市場淘汰，也算是他能給中國做的最後一件好事。」

圖為小G娜。（微博@小G娜）

據早前報道，網紅小G娜2016年認愛吳亦凡，稱自己是正牌女友，甚至在接受內地傳媒專訪時，大爆吳亦凡私底下自戀的一面，例如聊天時總是會說自己很棒，「妳老公我在女明星也是大家特別喜歡的」；還會批評前EXO隊友，直言「討厭黃子韜和張藝興」、「鹿晗、張藝興看起來特別單純，但其實很有心機」、「不覺得黃子韜很不會唱歌嗎」等話語，讓她相當尷尬。不過，吳亦凡工作室2016年時曾發文否認，還將一切交給律師將追究法律責任，

中國《法治日報》7月19日也就吳亦凡事件發表題為《「吳亦凡事件」這瓜，還得法律來切！》的文章稱，觸碰法律的問題，還是要回歸法律的軌道。「說到底，我們真正關注的不是明星的八卦，而是社會的善與惡、美與醜，是法治社會的公平和正義，是真相背後雙方的法律責任認定。」

央視網則發表題為《藝人不僅是一種職業更是巨大責任》的評論稱，事情鬧到如此地步，已不是娛樂八卦，而是一宗影響重大的法律案件和公共事件了。無論是出於對當事人權益的保護，還是維護法治的嚴肅性抑或保障社會大眾知情權，都需要相關部門、機構對此進行詳盡而全面的調查，解疑釋惑，以正視聽。

文章強調，做藝先做人，做人德為先。這句話到什麼時候都不過時。藝人們應始終以此為從業的基本準則，讓自己成為一個具有真善美內核的倡導者、踐行者和示範者。