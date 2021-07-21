內地流量藝人吳亦凡與都美竹的糾紛，無疑是近幾天內地網路上最大的流量，其衍生出的各種橋段讓全民食花生的景象又一次出現，但最需要明確的一點是，事情鬧到如此地步，已不是單純的娛樂八卦，而是一起影響重大的法律案件和公共事件。

都美竹對吳亦凡的指控，核心是「迷姦、誘姦」與「未成年人」。前者是很重的刑事指控，後者則嚴重傷風敗俗。吳亦凡想必也非常清楚，他自己所面臨的絕非娛樂圈常見的「私德」問題，所以才在回應中說「如果有這類行為，我會自己進監獄」。但事實究竟如何，還需要法律來判定。

吳亦凡事件中最有待深究之處在於，「迷姦」究竟是如何發生？如果事情不僅停留在酒精的層面，而是涉及到神經興奮或抑制類藥物，那就是罪加一等。

此前曾有消息人士透露，吳亦凡事件或涉及這類「新型毒品」供應鏈。就在吳亦凡事件在輿論場上傳播最為廣泛的7月18日，內媒《新京報》發布文章《「聽話水」可隨意網購，當納入「新型毒品」嚴管》，其中指出，最近幾年因為「聽話水」「乖乖水」「誘惑水」而引發性侵案件有上升趨勢，全國各地都破獲了不少類似案件。

所謂「聽話水」，是GHB（全名Gamma-Hydroxybutyate）的俗稱，具有強烈鎮靜作用，是一類或者二類精神管制藥物，其生產、銷售、使用等環節都有嚴格管控。而目前這種藥的一種「常見用途」，則是被用來實施性犯罪，女性與未成年群體是主要受害對象。

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即便拋開「新型毒品」的可能性，按照都美竹的指控，吳亦凡通過大量酒精使女性意識喪失，然後再與其發生性行為，只要能有充分證據，極大概率可以坐實強姦罪名。按照中國《刑法》第二百三十六條，以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女的，處三年以上十年以下有期徒刑。如果還包括「強姦婦女多人」等情形，甚至可以處以十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

都美竹的指控中還提到有「粉頭」為吳亦凡物色受侵害對象，如若屬實，且「粉頭」明知物色對象的目的是供吳亦凡姦淫，甚至如都美竹所說，存在多名未成年人，那麼整個鏈條上的人都逃不脱從重從嚴的刑事追責。

以上兩種情形，無論是涉及「新型毒品」的迷姦，還是多次發生的強姦，不管哪一種被證實，吳亦凡都面臨需要嚴懲的刑責。在事關重大這個意義上，出於對當事人權益的保護，特別是維護法治的嚴肅性，以及保障社會大眾知情權，檢察機關等相關部門甚至可以考慮主動介入，進行詳盡而全面的調查。

當然，如果都美竹所述的刑事指控最終被證明不成立，甚至涉嫌構成誣陷誹謗，她自己同樣罪責難逃。

同時需要指出的是，即便吳亦凡不涉及刑事犯罪，根據事件發酵以來，多名演藝界女性的爆料，他在私生活方面無疑已經挑戰了大眾認知的下限，與社會對公眾人物「理應成為公共道德的有力維護者和社會價值的積極引領者」（央視7月20日網評）的期望背道而馳。作為粉絲數量龐大的藝人，吳亦凡不僅沒有給青少年群體形成示範，反而在社會責任一項背上了天價的「赤字」，他需要付出的代價已經不是解除各種商業合約，而是演藝生涯、公眾人物的身份均不宜存續。

無論是否觸犯法律，吳亦凡的演藝生涯已經不適合繼續了。（愛奇藝視頻截圖）

內地的一些官方組織對此事之態度似乎已有這樣的傾向。社交媒體上的圖片顯示，中國電視劇製作產業協會青年工作委員會日前發布通知，要求與吳亦凡合作的委員要及時止損，正在與吳亦凡洽談合作的委員要暫停接觸；同時，嚴格執行中國廣電總局要求，不為失德演員提供「冒頭」機會，對劣跡藝人「零容忍」，「不給歪風邪氣以可乘之機」。

上述通知在社交媒體上發布後又被迅速刪除，但分析人士認為，存在這份通知的可能性較大，畢竟偽造「紅頭文件」是違法行為，不管是否對外公開，「在批號上蓋了章就是生效的」。

與吳亦凡類似的例子，可以參考多年前因為「裸照門」而退出娛樂圈的陳冠希。陳冠希當年所涉事件純屬私德問題，與法律不相關（裸照的泄露與傳播並非他本人所為），但依然永遠消失在演藝界。哪怕及至2019年，婁燁導演的電影《風中有朵雨做的雲》在內地上映，陳冠希在片中出演的片段依然被盡數刪除。對吳亦凡來講，他不應該也不配得到比陳冠希更好的命運。

總之，對於吳亦凡事件，當辦則辦。如果涉及的法律問題屬實，毫無疑問需要從嚴論處。