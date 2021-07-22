新冠肺炎｜國家衛健委：武漢病毒研究所沒有所謂的「人造病毒」

國新辦今日（22日）舉行新聞發佈會，介紹新冠病毒溯源有關情況。中科院武漢國家生物安全實驗室主任、武漢病毒所研究員袁志明表示，一些媒體十分關注武漢P4實驗室的安全性，但作為生物安全等級、防護等級最高的實驗室，武漢P4實驗室在2018年正式投入運行以來，沒有發生過任何病原洩露和人員感染事故。



國家衛健委副主任曾益新也在會上強調，武漢病毒所沒有開展過冠狀病毒增益功能研究，也沒有所謂的「人造病毒」。



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有媒體曾經報道，「武漢病毒研究所有3名研究人員曾於2019年的11月份到醫院就診，其症狀和新冠病毒是一致的」，袁志明稱這完全是無中生有。他強調三點：一、2019年12月30日之前，武漢病毒研究所沒有接觸、保藏和研究過新冠病毒。二、武漢病毒研究所從來沒有設計、製造和洩漏新冠病毒。三、目前為止武漢病毒研究所的職工和研究生，保持新冠病毒的「零感染」。

袁志明認為，因為地處武漢，也因為抗擊疫情的工作，武漢病毒研究所受到了全球關注，但也被捲入到各種謠言中。這些謠言給病毒所的科研人員帶來極大壓力，也幹擾了正常的一些科研工作，還對國際學術界的正常學術交流和科技合作帶來負面影響。

7月22日，國家衛生健康委副主任曾益新介紹新冠病毒溯源有關情況。（中新社）

世界衛生組織（WHO）據報提出在中國展開新冠病毒溯源第二階段調查計劃，其中包括對實驗室和海鮮市場的調查。曾益新對此表示，該計劃將「中國違反實驗室規程造成病毒洩漏」這個假設作為研究重點之一，透露出的對常識的不尊重和對科學的傲慢態度，中國不可能接受這樣一個溯源計劃。

曾益新指出，到目前為止，武漢病毒研究所的職工和研究生沒有一人感染新冠病毒。武漢病毒所沒有開展過冠狀病毒增益功能研究，沒有所謂的「人造病毒」，「那麼哪裡來的因為違反實驗室規程導致的病毒洩漏呢？」

他還強調，中國政府一貫支持科學地開展病毒溯源，但反對將溯源工作政治化，第二階段病毒溯源應該在第一階段病毒溯源的基礎上來延伸，也應該以WHA73.1號決議作為指引，經過成員國充分討論磋商後開展。對第一階段病毒溯源時已經開展過的，尤其是已經有了明確結論的，就不應該再重複開展。而應該在成員國充分廣泛磋商的基礎上，推動在全球多國多地範圍內開展早期病例搜索、分子流行病學、動物（中間）宿主等方面的溯源工作。