河南暴雨｜鄭州希岸酒店趁機抬價逾十倍　網民：發國難財，倒閉吧

河南暴雨持續，鄭州高鐵站附近一間希岸酒店卻趁機抬價近10倍，引發廣泛關注，有網民直呼「發國難財，快倒閉吧。」



網民「藝梵梵梵」在微博爆料，鄭州高鐵站希岸酒店災情期間賺國難財。（微博）

周三（21日），名為「藝梵梵梵」的網民在微博爆料稱，鄭州高鐵站希岸酒店藉災情期間賺國難財，將平時200至300元（人民幣，下同）一晚的房價，漲至2000至3000元，且房間中無電可用，希望有關部門可以介入調查。「她們在這個時候轟然起價，太不道德。我於當晚2000一晚的價格，開了個大床房，有轉賬記錄。」

事件經曝光後，引起多方注意。希岸酒店周四（22日）凌晨3時發布致歉聲明指，「經過對希岸酒店鄭州高鐵東站店的全面調查，此次事件是由於品牌總部在發出不得漲價、能接盡接的規定後，該加盟店不遵守有關規定所導致。」

希岸酒店又稱，已對涉事加盟店的相關管理人員進行了嚴厲的處罰，並將積極配合相關部門監督檢查，承擔相應責任。

網民「藝梵梵梵」在微博爆料，鄭州高鐵站希岸酒店災情期間賺國難財。（沸點視頻）

網民評論：

「這個加盟店的老闆腦子真的進水了吧」。



「建議停業整頓半年，100倍罰款！發昧心錢壞良心！！！」。



「爆出來了才跑來道歉，沒爆出來就在家數錢了吧」。



「現在這個時候知道道歉了，平時就沒少發國難財嘛，趕快倒閉吧」。



「總會有不和諧的聲音出現！但是絕大多數都是好的，正能量的，昨天一直被善良勇敢的河南人感動著！加油河南」。



希岸酒店發布致歉聲明。（微博）

據公開資料顯示，希岸酒店成立於2014年7月，是全國首間擁有女性客房區域的中端連鎖酒店，隸屬於航母級酒店集團的鉑濤集團。