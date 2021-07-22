河南暴雨｜新疆棉風波後H&M捐出100萬賑災　內地網民評價兩極

今年3月，瑞典跨國時裝公司H&M被挖出曾於去年發布有關停用新疆棉花的聲明，事件在中國引發抵制浪潮，H&M在華銷售額大幅下降。



河南連日暴雨成災，已造成數十人死傷。H&M中國周四（22日）宣布，向河南省捐款100萬元（人民幣．下同），並捐贈價值100萬元的衣物。



H&M在官方微博發文稱，已向河南省慈善總會捐款100萬元。（微博）

H&M透過官方微博及微信公眾號表示，「河南等地區出現罕見特大暴雨牽動著我們的心。H&M全體中國員工向奮鬥在第一線的救災人員致以崇高的敬意。」H&M稱，已向河南省慈善總會捐款100萬元，用於緊急採購救災物資及災後重建工作，並捐贈價值100萬元的衣物給當地災民。

圖輯｜河南暴雨受災情況：

H&M此前捲入新疆棉風波，有網民今年3月重新刊登一份其於去年發表的聲明。H&M在聲明表示，集團非常關注新疆內的少數族裔被強迫勞動的狀況，因此決定停止從新疆進口棉花，亦不會與當地任何製衣廠合作。另外，品牌在聲明中亦指出集團嚴格禁止供應鏈中出現任何形式的強迫勞動，並會調查在內地的其他工廠，確保沒有聘用來自新疆的工人。

事件隨即促發一場蔓延整個時裝界的新疆棉風波，H&M更遭官方平台及網民大力討伐，今年二季度在華銷售額更按年下跌28%。

在新疆棉風波的陰霾下，內地網民對於H&M為河南水災捐款的評價兩極，有人認為若就事論事，捐款是值得感謝，「雖綿薄，但溫暖」；也有人質疑其「辱華」之後才來捐款，直言「捐款謝謝你，但是辱華不會忘記」。點擊以下圖片睇微博網民留言：