新疆棉花｜不想與華爆矛盾　西甲豪門巴塞隆拿停與H&M談判新贊助

瑞典跨國時裝公司H&M早前被翻出於去年發布有關停用新疆棉花的聲明，繼而促發一場蔓延整個時裝界的新疆棉風波。據加泰羅尼亞媒體ARA周一（19日）獨家報道，西甲豪門巴塞隆拿由於不想與中國方面起衝突，因此停止了與H&M已進行數月的新贊助合約談判。



去年，巴塞方面開始與H&M洽談，雙方合作原本主要涉及休閒服飾的授權製作，H&M方面的贊助合約為每年約300萬歐元（約2747萬港元）。不過報道引述球會內部人士稱，球隊公關和駐香港的工作人員力推停止談判的決定，對於理由，巴塞隆拿明確告知H&M是因為不想和亞洲巨人（中國）產生衝突。

報道又分析，巴塞方面的「恐懼」主要來自於球隊的中國贊助商，其中包括OPPO，該公司的贊助金額接近H&M的兩倍。另外，中國太平保險集團旗下太平人壽保險有限公司亦為巴塞的合作夥伴。

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今年3月，有網民重新刊登一份H&M去年發表的聲明，聲明表示集團非常關注新疆內的少數族裔被強迫勞動的狀況，因此決定停止從新疆進口棉花，亦不會與當地任何製衣廠合作。另外，品牌在聲明中亦指出集團嚴格禁止供應鏈中出現任何形式的強迫勞動，並會調查在內地的其他工廠，確保沒有聘用來自新疆的工人。事件隨即促發一場蔓延整個時裝界的新疆棉風波，H&M亦作為「風眼」遭官方平台及網民大力討伐，本年在華銷售額更下跌28%。