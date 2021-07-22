鄭州暴雨｜京廣路隧道成「汽車墳場」　兩名14歲少年遇洪水後失蹤

河南省多地近日出現強降雨，其中省會鄭州暴雨成災，造成多人死傷。

在周二（20日）晚上，鄭州的京廣路隧道僅5分鐘被淹平，大量車輛、人員被困。救援人員於今日（22日）使用大功率抽水機排放隧道中的積水，水位逐漸下降，可見隧道口有大量被淹車輛逐漸顯現出來，呈現不規則狀堆疊，場景駭人。



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《大河報》報道指，位於鄭州市京廣路與隴海路交叉口的京廣北路隧道是受災最嚴重的地點之一，曾有大量群眾被困橋上，大量汽車被沖進隧道。

《河南日報》報道則指，在今日下午3點左右，隧道內依舊滿是積水，救援人員已開始進行抽水工作，隧道口大批車輛堆疊在一起。大批警力已趕赴現場，警方在附近區域戒嚴，禁止民眾靠近。

兩名14歲的少年均在20日於京廣路交叉口隧道遭遇洪水後失聯。（《澎湃新聞》）

據《澎湃新聞》今日發布的尋找失聯者名單，其中兩名14歲的少年均在20日於京廣路交叉口隧道遭遇洪水後失聯。

據指兩名少年當時騎著電動自行車進入隧道後，其中一人在下午4點42分打電話給同學稱電動自行車在隧道裡被沖走了，話還未說完，電話就斷掉了，然後失聯。兩名少年的同學於5點左右到隧道口，當時隧道外水深已到膝蓋處，水流太急，無法進入隧道查看，於是將情況告知給兩名少年的家長。失聯少年的家人懷疑兩人仍在水中，希望能盡快排盡隧道中的積水。