河南暴雨｜專家：四大原因釀汛情　颱風「煙花」提供充沛水汽

河南7月17日起出現持續性強降水天氣，全省多區出現暴雨、大暴雨，災情嚴峻。有專家於21日（周三）解釋，這次暴雨主要有四點原因，其中包括颱風「煙花」生成並向中國靠近，大量水汽向中國內陸地區輸送，導致降水效率高。



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中央氣象台、河南省氣象台專家21日聯合接受媒體採訪。《環球時報》報道指，河南省氣象台副台長蘇愛芳解釋，這次暴雨主要有四點原因：一是大氣環流形勢穩定。西太平洋副熱帶高壓和大陸高壓分別穩定維持在日本海和中國西北地區，導致兩者之間的低值天氣系統在黃淮地區停滯少動，造成河南中西部長時間出現降水天氣。

二是水汽條件充沛。7月中旬河南處於副高邊緣，對流不穩定能量充足，18日西太平洋有颱風「煙花」生成並向中國靠近。受颱風外圍和副高南側的偏東氣流引導，大量水汽向中國內陸地區輸送，降水效率高。

三是地形降水效應顯著。受深厚的偏東風急流及低渦切變天氣系統影響，加之河南省太行山區、伏牛山區特殊地形對偏東氣流起到輻合抬升效應，強降水區在河南省西部、西北部沿山地區穩定少動，地形迎風坡前降水增幅明顯。

四是對流「列車效應」明顯。在穩定天氣形勢下，中小尺度對流反覆在伏牛山前地區發展並向鄭州方向移動，形成「列車效應」，導致降水強度大、維持時間長，引起局地極端強降水。

專家指，颱風「煙花」實際上充當了太平洋水汽的大型水泵，將其凝聚成急流，然後通過對流在高空形成的「高速公路」向華北源源不斷地輸送大量水汽，為河南強降雨提供了充沛的水汽來源。（中央氣象台）。

據寧波市氣象台預計，颱風「煙花」預計在24日夜間到25日白天在浙江沿海登陸，也不排除浙江近海北上，究竟它如何能影響到遙遠的河南？據專家介紹，「煙花」實際上充當了太平洋水汽的大型水泵，將其凝聚成急流，然後通過對流在高空形成的「高速公路」向華北源源不斷地輸送大量水汽，為河南強降雨提供了充沛的水汽來源。

不過中央氣象台首席預報員陳濤表示，這次河南暴雨並不單受颱風「煙花」一個因素影響，大陸高壓、太平洋副熱帶高壓等都是形成這次極端天氣的原因，「大氣環流是一個相對複雜的系統，不能說某一個因素起到決定性作用」。