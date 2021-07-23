借「開放式關系」欺騙多人感情？　武大明星女權教授周玄毅遭處分

近日，武漢大學哲學學院教師周玄毅被曝同時和多個女生發生關係的事情引發輿論熱議。7月22日，校方通報，周玄毅私生活混亂，被行政記過、停止教學工作。



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武漢大學黨委教師工作部網站7月22日發布情況通報稱，針對近日網絡上對哲學學院教師周玄毅私生活問題的反映，學校按相關程序開展了調查核實工作。經查，周玄毅違反黨的生活紀律和高校教師行為準則相關規定，影響惡劣。

經學校紀委研究決定，給予周玄毅黨內嚴重警告處分；另根據相關規定，經校長辦公會研究決定，給予周玄毅行政記過處分，停止其課程教學工作，停止其研究生招生資格。

出生於1979年的周玄毅，是武漢大學的教授。主講西方哲學史、西方文化概論、辯論實踐與鑑賞、基督教思想史、德國古典哲學。

7月17日，微博賬號「致譚女士」的網友在社交平台發文稱，她是周玄毅粉絲，十分仰慕周玄毅的才華，尤其是他的女權言論，讓這位女士非常欣賞。

「致譚女士」在文章開頭就直言了自己的小三身份，在周玄毅和她表示自己不是單身的情況下，這位女士依舊被周玄毅套路了，並接受了對方口中的「開放式關係」。

「致譚女士」稱選擇出面爆料是因為發現周玄毅和多位粉絲保持關係，並且利用自己女權男的身份欺騙了很多人。

上述事件一經曝光，引發輿論熱議。網友評論稱，周玄毅莫不是「早上是教授，晚上是禽獸」？還有網友嘲諷，「周玄毅教會了你一本正經、滿腹詩書的優秀男人背後，同樣可能藏着一顆滿是齷齪慾望的心。」

值得一提的是，周玄毅早年在參加內地綜藝節目《奇葩說》時，在節目中和相識多年的好友馬薇薇宣佈了戀情。但是當時兩人公開的時候，周玄毅曾被前妻發長文吐槽在婚內便有疑似出軌的行為，這件事當時還引起了武漢大學辯論隊的一些辯手們也站出來指責周玄毅。

面對來自周玄毅前妻的指控，馬薇薇和周玄毅當時都沒有回應。而是在事情過去後，馬薇薇開始回擊周玄毅前妻，稱所謂的出軌都是周玄毅前妻的陰謀。