河南暴雨｜被困廢墟女嬰母親遇難　救援人員：遺體保持托舉姿勢

河南暴雨成災。周三（21日），鄭州市滎陽市一名三個月大的女嬰被困廢墟一天一夜後獲救，送院後證實沒有生命危險。

但女嬰被救出時，她的母親仍生死未卜。周四（22日）下午，女嬰的母親與另一名鄰居在廢墟下被找到，但二人均已不幸身亡。有救援人員稱，女嬰的母親為了讓女嬰存活下來，在緊要關頭將女嬰舉起，「被找到時，還保持著托舉的姿勢。」



救援人員將女嬰救出。（極目新聞）

河南連日來遭遇罕見暴雨襲擊，多地發生山體滑坡、泥石流等繼發性災害，滎陽市崔廟鎮王宗店村一處農宅，周二（20日）被泥石流沖毀，導致多人被埋。中華慈善總會藍天救援隊接報後即時趕赴現場搜救，並於21日下午5時，救出被困了一天一夜的女嬰，但彼時，女嬰的母親仍下落不明。

經過進一步搜救後，22日下午4時至5時，女嬰的母親和另一名鄰居先後在廢墟下被找到，但二人均已遇難。有救援人員稱。「孩子媽媽被找到時，還保持著托舉的姿勢，她是在最緊急時刻，將孩子舉起，所以女嬰才能活下來。」

事件在網絡上發酵後，亦感動了不少網民。有網民稱「寶貝，帶著媽媽那份好好活著，要永遠記得媽媽給了你兩次生命」、「偉大的母親，可憐的孩子，願你平安健康成長，你的媽媽她很愛你」。

此外，據了解，事發現場附近還有一名村民處於失聯狀態，目前搜救工作仍在進行中。