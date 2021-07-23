南京疫情｜多數患者已打針症狀輕微　專家：疫苗有保護作用

江蘇南京新冠肺炎疫情持續，據南京衛健委通報，當地周四（22日）新增12宗新冠肺炎本土確診，及6宗本土無症狀感染者。

有專家介紹指，南京染疫人群中絕大部分已接種過新冠疫苗，所以症狀較輕、病程較短。因此，疫苗接種是有保護作用的，但打了疫苗之後仍要堅持科學戴口罩。



7月22日晚，南京航空航天大學明故宮校區體育館內，師生進行核酸檢測。（中新社）

據環球網報道，南京今波疫情始於周二（20日）上午，當局在對南京祿口國際機場工作人員進行定期核酸檢測時，發現9宗陽性結果，患者主要為參與機場航班的保障人員。而截止目前，相關染疫人員已擴展至37人。

對此，香港大學生物醫學學院教授金冬雁表示，南京祿口機場疫情可能是小型的「超級傳播事件」，先是個別保潔人員因接觸入境感染者或入境污染物感染，進而傳播給其他保潔人員。

此外，至於染疫人遠情況如何，東南大學附屬中大醫院重症醫學科主任楊毅表示，目前患者們的病情總體平穩，均是輕型及普通型，未有出現重症個案。救治方面，楊毅指當局採取「一人一方案」，關口前移、及早篩查、中西醫結合等方法亦運用在治療中。

7月22日，工作人員在南京火車站候車大廳門口查驗旅客48小時內核酸檢測陰性證明。（中新社）

那麼，作為機場的工作人員，患者是否已接種新冠疫苗？楊毅說，感染者中絕大部分都接種過新冠疫苗，只有一宗未滿18歲的人員未有接種。接種過疫苗的個案，總體上症狀都較輕，轉為重症的幾率明顯較低。「所以疫苗接種還是有保護作用的，呼籲大家平時做好科學防護，打了疫苗還是要堅持科學戴口罩。」

另外，經南京市疫情防控指揮部同意，自周五（23日）起，江寧區祿口街道圍合區域被調高至高風險地區。

據國家衛建委通報，內地周四（22日）新增36宗新冠肺炎確診個案，其中12宗為本土個案，均在江蘇；新增35宗無症狀感染者，10宗為本土無症狀感染者，包括江蘇7宗、遼寧1宗、安徽1宗、廣東1宗。