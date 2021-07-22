日本和服原來是中國吳服？　南京古裝女遊夫子廟掀文化爭論

近年漢服在兩岸又再次復興，許多曾被大眾遺忘的傳統文化、風俗、節日，以一種與漢服結合的方式重現在世人面前，也讓許多年輕人對所謂的「文化侵略」分外敏感。日前有大陸網友在南京夫子廟看到有女孩子身着和服、撐着紙傘，將影片錄下發到網絡，隨即引發熱議。



日前網友在南京夫子廟發現有民眾穿着和服在逛街，引發爭議。（微博@打碎你－家玻璃）

對二戰日本侵華歷史極度敏感的中國大陸，尤其是在曾經發生南京大屠殺的南京穿和服，自然會引起高度爭論。網友發言多一面倒認為「南京這裏穿確實不恰當」、「在南京穿，地下的30萬同胞願意看嗎？」、「在南京穿這個是腦子不清醒了嗎？個人喜好不做評價，但是什麼場合穿什麼衣服難道心裏不明白嗎？」。

南京夫子廟有女孩穿和服上街，在眾多批評聲下，竟有網友認為和服是從漢服演變而來。（微博@洛梅笙）

不過，也有少部分的網友覺得不該干涉個人喜好，還有民眾持「大唐文化在日本」之說，認為文化上來說和服出自漢服，無需對日本文化抱持這麼大的敵意。且網絡百科關於和服的解釋：「吳服（和服另一說法），該稱呼的由來是因三國時期中國吳地（孫吳，229－280年）的縫製方法、形制結構傳到了日本，影響了服裝體系」、「吳服，即吳國的衣服」，許多民眾因而將漢服與吳服劃上等號。但和服與漢服之間真的有那麼深的淵源嗎？

與曾獲「大明賜服」的韓國（朝鮮王朝）不同，日本歷史上並未得到中國任一朝代的賜服，只能說服飾曾受到中國文化的影響。有關和服，網絡上搜尋會看到有3種說法：和服（わふく）、吳服（ごふく）、着物（きもの）。

根據日本服裝史學者小池三枝的研究，和服一詞誕生的時間很晚。早期都是用着物來稱呼，代表穿着的衣物。到江户幕府末年（1853－1869年）時，由於西方服飾傳入，當時人們為了與西洋服、洋服有所區別，並強調「日本的服飾」，開始用有大和民族之「和」字的和服來稱呼傳統服飾，該詞也成為洋服的反義詞，如今則專指日本民族服飾。

而吳服，根據日本人自己的說法，是古代中國的吳國（為春秋時代的吳國公元前12－前473年）傳到日本的絲綢織物布料（非服裝）。成書於江户時代的《世說故事苑》則載，吳服是於應神天皇（270－310年在位）時傳入的。雖然在現代的日本吳服與和服可以互通，但在早期因用「太物」（ふともの）稱棉麻織物，用「吳服」二字專指絹織物布料；且直到江户時代吳服仍多用在布莊、布料上，要特別注意吳服古今含意的不同之處。

建造於藤原京時期（694－710年）的高松冢古墳，出土了極為稀有的彩色壁畫，觀察其服飾多少受到中國魏晉南北朝服飾風格影響。（維基百科公有領域）

日文吳服的「吳」，到底是春秋時的吳國，還是孫吳，至今仍無定論，日本人更常用「古代中國吳國」（古代中國の呉の國）一句話草草帶過。可以肯定日本是奈良時代（710－794年），在服裝、文字、建築等方面，受到中國唐代深厚的影響。雖然奈良時代以前考古出土遺址、文物不多，但從高松冢古墳（694－710年）發現的彩色壁畫，可以發現日本從很早的時候就受到中國服飾的影響。

而中國的漢服於各朝代都有鮮明的流行風格樣式，且在形制上有跡可循、能看到朝代間服飾傳承的特色。奈良時代之後，日本在唐代服飾的基礎上逐漸走出自己的文化特色，往後在服裝的形制上，如領子、袖子、腰帶、腰封等已與漢服大不相同。中日服飾各自發展到今日已能從外觀一目瞭然地看出不同之處，若是輕易地把和服的別稱吳服與漢服劃上等號，等於無視日本於奈良時代以後的服裝發展，也忽略雙方文化中的諸多差異。