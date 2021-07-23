河南暴雨｜退伍特種兵積水中連救五人　游到透支：一切都出自本能

周二（20日）下午，受強降雨天氣影響，鄭州的京廣路隧道一度被淹沒，被困於此的網約車司機楊俊魁，在危急之中見義勇為解救了5名落水者，自己卻雙腿出血嚴重。事發後，楊俊魁所屬公司決定授予他「2021年度英雄司機」稱號。

據了解，現年45歲的楊俊魁還是一名退伍特種兵，他表示所做一切都出自本能反應，「這個瞬間我啥也沒想，我就知道我會游泳、我當過兵、我在部隊裡練過。」



當日下午5時許，受天氣影響，大量車輛堵塞於京廣路隧道。隨著雨勢越來越大，地面的積水很快就超過30釐米，被困於此的楊俊魁見勢不妙，帶齊隨身物品後下車逃生，並依次告訴後面的車輛「快下車」。

很快，積水就淹沒了車門、車窗，大量車輛漂浮在水上，積水最多時一度達到3米深，不少被困於此的人員因落入水中、情況危急。一眾逃生人群都開始向外走，而當楊俊魁見到有人在水中掙扎時，選擇逆行施救，先後救起5人，而救完人的他卻體力透支，最終被人拉上了岸。而救人後的楊俊魁腿部卻受傷，嚴重出血。

事發當晚，楊俊魁與一行六人在附近酒店住了一晚，翌日騎了20公里的共享單車回到家中，見到家人那一刻他才放下心來。回到家中的楊俊魁並未主動向家人提及救人的事情，還是他的兒子在網絡上看到了相關的短片後才發現自己的父親就是救人英雄。

據悉，現年45歲的楊俊魁是一名退伍軍人，曾在濟南軍區特種部隊服役四年，在部隊接受的訓練早已成為他的「肌肉記憶」。他認為，救人只是發揮了自己的本能，「在最危險的時候，都是你拉我，我救你」。

楊俊魁海透露，日後將繼續做一名網約車司機，「工資不錯，因為這次救人，公司還獎勵了我一輛新車。」

事件在網絡上得到關注後，網民一致讚揚楊俊魁是英雄，「大哥是英雄特種兵」、「平民英雄，向您致敬」、「退伍軍人，退伍不褪色」、「這才是明星，這才是偶像」。