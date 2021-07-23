河南暴雨｜國貨鴻星爾克豪捐5千萬登熱搜　網民憂破產感動又心疼

河南連日來遭遇罕見暴雨襲擊，多地受災嚴重，公眾人物、企業紛紛捐助款項及物資馳援。值得注意的是，近年來給人以「銷聲匿跡」感覺的國產運動品牌鴻星爾克，因低調捐款5000萬元（人民幣，下同）的物資，未有做高調宣傳，而登上微博熱搜，引發關注。



河南災情發生之後，阿里、騰訊、字節跳動、拼多多、美團等多間企業宣布捐款、捐物資馳援河南，涉及金額超過15億元。運動品牌方面，安踏捐贈了5000萬元的現金及裝備物資、361°捐贈價值1000萬元的現金及物資、PUMA（彪馬）捐贈總計500萬元現金及物資。

而近年來較為低調的鴻星爾克因與安踏一樣，捐出5000萬元的物資備受關注。周三（21日），鴻星爾克在官方微博發文稱，「守望相助，風『豫』同『州』，我們在一起。鴻星爾克心繫災區，通過鄭州慈善總會、壹基金緊急捐贈5000萬元物資，馳援河南災區，河南加油！」

隨後，鴻星爾克捐物資一事受到關注。有網民評論：

「感覺你都要倒閉了還捐了這麼多」。



「真的哭了，我都怕他破產。」



「怎麽宣傳下啊寶，我都替你著急」。



「鴻星爾克的鞋子真的好看又便宜！做實體的企業能捐五千萬真的很難得」。



「買點營銷吧，一點點就好，我怕你倒閉」。



「你們捐的也太多了吧，真的，盡力就好」。



此外，亦有網民發現鴻星爾克的官方微博連微博會員都沒捨得開通，還幫助鴻星爾克增值成為微博會員。「感覺你們官微都捨不得開微博會員，卻捐了和安踏一樣的五千萬，真的很了不起」、「送了你三個月會員，良心國貨」。

而周四（22日）下午，鴻星爾克捐助河南的第一批物資已經抵達災區。

據公開資料顯示，鴻星爾克實業有限公司成立於2000年6月，總部位於福建省廈門市，亦是中國首個在海外上市的運動品牌。曾因財務問題、火災令品牌遭受重創。重回市場後的鴻星爾克主攻下沉市場，鞋款定價大多在100至200元左右。

據《中國工商時報》報道，2020年，鴻星爾克營收達28.43億元。其他運動品牌數據方面，安踏2020年營收355.1億元，李寧2020年營收144.57億元，特步國際營收81.72億元，361°營收51.27億元。