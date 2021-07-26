內地異見人士李悔之服毒自殺留遺書　不滿當下稱毫無希望

在胡温時代被稱為百大公知的、自稱遭受國保人員監視的中共異見人士李悔之於7月22日在家中服毒自殺身亡。



綜合網絡7月23日消息，李悔之，本名李立群，於22日晚在家中服劇毒農藥自殺，家人送醫後搶救無效，在23日8時53分宣告不治。

微博大V「劉焱紅-微言」說，「知名爭論家、公共知識分子、『全國百大公共知識分子』、『影響中國百大名博主』李悔之，在寫下遺書後，於7月23日8時53分與世長辭，享年62歲」。

海外流傳的李悔之的《我的遺書》內容寫道，胡温時代自己網絡發文呼籲公平正義，批評諸種弊端，力推體制改革，屢被評為「全國百大公共知識分子」、「影響中國百大名博主」等稱號。

遺書續寫，但換屆後，特別是「偉大中國夢」之後，言論空間愈來愈逼仄，到2017年時，自己突然被列為「部級」維穩對象。

遺書透露，李悔之在2020年3月患上腦溢血，成為「二級殘疾」，走路要靠枴杖。即便如此，自己還是未能被解除監控。

李悔之自稱在中共建黨百年前夕，再次受到國保人員的「慰問」。他在遺書中批評執政者，應坐下來聽取知識分子的意見，而不是用胡蘿蔔加大棒政策，使知識分子屈服。

這導致「無言再敢上書言事，無人敢發表異議意見，整個國家萬馬齊喑，廟堂之上一片佞媚阿諛聲......把權力關進制度籠子裏，結果把批評者、異議者關進籠子裏」。

李悔之稱，「貴黨專政已經七十年了......讓人根本看不到一點希望」，「說了十幾二十年了，不說那麼多了，說了也是白說」。最後他稱家人不要舉辦葬禮，骨灰撒入河中。