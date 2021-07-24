習近平就「廁所革命」作重要指示　胡春華南下部署釋訊號

在國家主席習近平對深入推進農村廁所革命作出重要指示後，國務院副總理胡春華南下開會聚焦「廁所革命」。



據內媒《北京青年報》報道，全國農村廁所革命現場會7月23日在湖南衡陽召開，胡春華出席會議並講話。在會議現場，胡春華提到，「要堅持求好不求快、紮實穩步推進，堅持質量第一、確保改一個成一個。 」

胡春華要求，要堅持改廁與保障供水和污水處理同步推進，確保達到衛生標準。要因地制宜探索適宜方式和技術，試驗成熟後再推廣 。「要充分發揮農民主體作用 。要全面加強組織領導，轉變工作作風，抓好問題摸排整改 ，確保農民群眾從中受益。」

央視《新聞聯播》7月23日報道指，近日習近平對深入推進農村廁所革命作出重要指示。他強調，「堅持數量服從質量、進度服從實效，求好不求快，堅決反對勞民傷財、搞形式擺樣子，紮紮實實向前推進 。」

近年來，各地曝光了不少在廁所革命中搞形式主義的新聞。今年1月，《新華每日電訊》發文稱，在遼寧省瀋陽市發現，由於設計缺陷大、工程質量差、後續保障弱，5年來，政府投入過億元改建的8萬多個廁所棄用超過5萬個。

及至4月，央視曾曝光河南永城的廁所問題。在代王樓村，有村民指出，廁所頂部的石棉瓦已經風化變脆，很容易斷裂。

7月14日，內蒙古自治區黨委書記石泰峰在調研途中暗訪村民家改廁的情況。看到新建的廁所或當作倉庫使用或乾脆閒置不用 ，石泰峰指出，改廁改成這種樣子，夏天悶、冬天凍，政府花了那麼多錢結果廁所卻不實用、群眾也不願用，這是典型的形式主義、官僚主義，必須堅決予以糾治。

「廁所革命」由習近平於2015年提出，最初旨在提升公共廁所品質，促進旅遊業發展，至2017年，習近平再次提出要對全境所有公廁，特別是農村地區環境較差的公廁進行改造。至2017年，全國共有68,000間公廁環境得到改善，投入資金超200億元人民幣。

數據顯示，截至2020年底，全國農村衛生廁所普及率達68%以上，累計改造農村户廁4,000多萬户。