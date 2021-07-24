河南暴雨｜新鄉逾128萬人受災　解放軍再出動3架軍機赴災區救援

河南多地連日暴雨成災，目前已造成至少56人死亡。據「央視軍事」7月24日報道，解放軍第83集團軍某空中突擊旅3架直-20再次升空，飛赴新鄉輝縣執行空投任務，空投飲用水、食品等生活物資，已累計空投863份飲用水、765箱食品，10多批急需藥品和救生器材。



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截至7月23日下午5時，中部戰區共計派出63批次救援梯隊。目前，解放軍和武警部隊官兵9,500多人，民兵預備役人員11,000多人，出動救援車輛和工程機械1,500多台、搜救艇230多艘、直升機3架繼續一線搶險。戰區部隊在新鄉、鶴壁等地搶險同時，投入數千兵力開展災後重建工作，幫助受災群眾恢復生活生活秩序。

另據中新華社23日報道，從河南省新鄉市防汛抗旱指揮部獲悉，從7月17日8時到23日7時，新鄉市平均降雨量830毫米，最大降雨量965.5毫米。截至23日15時，受災人口128.8萬多人。

報道指，在新鄉市牧野大橋及新鄉市鳳泉區航拍看到，衛河兩岸大面積村莊、社區、農田、道路被洪水淹沒，水深處達兩米以上。記者乘坐民間救援組織的充氣艇進入鳳泉區下轄村莊看到，大量房屋被洪水淹沒，水深處一層建築幾乎沒頂。

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據不完全統計，新鄉市輝縣市、衛輝市、長垣市、獲嘉縣、原陽縣、封丘縣、延津縣、新鄉縣、衛濱區、紅旗區107個鄉鎮受災，截至23日15時，受災人口1,288,075人，其中緊急避險人口26,105人，緊急轉移安置人口114,011人。農作物受災面積121,657.98公頃，其中，成災面積37,803.73公頃。

此外，據河南省應急管理廳提供的消息，截至7月23日19時，河南強降雨已造成56人遇難、5人失蹤，全面救援工作仍在繼續。