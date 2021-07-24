河南暴雨｜鴻星爾克捐5000萬獲激讚　網民力挺湧直播間瘋狂消費

河南暴雨成災，多方紛紛捐助款項及物資馳援。已淡出大多數人記憶的國產運動品牌鴻星爾克，因豪捐5000萬元（人民幣，下同）物資，重獲關注、登上微博熱搜。周五（23日），鴻星爾克的網絡直播間銷售額更是超過2100萬元，集團總裁吳榮照還現身直播間表達感謝，並呼籲網民理性消費。



21日，鴻星爾克官方微博宣布向河南災區捐助5000萬元物資，引發廣泛關注，更有網民表示，「感覺你都要倒閉了，還捐這麼多」。亦有網民發現鴻星爾克的官方微博甚至都未開通會員，於是自發為其增值成為會員。截至23日，鴻星爾克的微博會員已經被開通到2140年，鴻星爾克還表示要「立志成為百年品牌，不然對不起網友送的會員。」

事實上，鴻星爾克近年來確實給人以「銷聲匿跡」的感覺。據公開資料顯示，鴻星爾克2020年的總營收為28.43億元，遠較安踏的355.1億元和李寧的144.57億元少。但在捐助方面，卻可與國產運動品牌「龍頭」安踏持平，較李寧捐助的2500萬元多一倍。因此，鴻星爾克重回大眾視野、獲得廣泛支持，還被評論為「大方得令人心疼」。

22日晚，鴻星爾克的淘寶直播間逼爆網民。（淘寶）

22日晚，鴻星爾克的網絡直播間就逼爆網民，平日場均5.7萬人次的直播間當日增長了45.6萬名追蹤者。而直播間當日的觀看熱度還飆升至平台榜單的第二名，直播間內最火爆時有近200萬人同時觀看。

據悉，鴻星爾克22日晚的直播間銷售總額就達到了901.6萬元、23日，鴻星爾克直播間的銷售額有逾2100萬元，在36小時內，鴻星爾克的營業額突破了6700萬元。鴻星爾克集團總裁吳榮照還深夜亮相直播間，對網民表示感謝，同時還呼籲網民要理性消費，「我想回應大家把我們鴻星爾克送上熱搜這件事，（這）讓我感受到大家的熱情和溫暖，很感動，我們會繼續做好產品和服務。最後，我建議大家在這個直播間理性消費。」