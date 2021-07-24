鄭州暴雨｜逾200輛車輛被拖出京廣路隧道　死傷人數仍在核實

河南暴雨成災，救援工作仍在進行。鄭州的京廣北路隧道是今次暴雨中受災最嚴重的的地方之一，隧道內積水一度達到13米深，大量車輛、人員因此被困。

救援人員自周三（21日）起開始抽水救援工作，據了解，截止周五（23日）下午6時，隧道南端入口的已經顯露出來，而被困隧道內的車輛已被盡數拖出。至於死傷人數，當局已確認有人員遇難，具體人數仍在核實中。



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周二（20日），鄭州遭遇千年一遇降雨，京廣北路隧道在5分鐘內被淹平，造成大量車輛、人員被困。當局21日起，使用大功率抽水機抽取隧道中的積水，並排放到隧道上方的主幹道，再引入路邊的排水系統中。據悉，抽水機每小時的抽水量可達3000方。

隨著水位的下降，被困隧道內的車輛亦被不斷拖出隧道，暫時停放在路邊。據鄭州市城管局副書記李平介紹指，經過3天的抽水搜救，已經有逾200輛汽車被拖出，隧道內的積水下降至1.2至1.5米時，目測已經沒有其他被困車輛。

21日，當局在排水搜救過程中發現2名遇難人員遺體，至於隧道內是否還有其他遇難人員，李平就表示無法確定，「現在還不敢說一定沒有」。另據新華社消息，隧道內已確認有人員遇難，而具體人數仍在核實中。

李平又稱，京廣北路隧道配備有專業的排水設施，但由於大量淤泥堵塞排水管道，導致排水不暢，引發了大量積水。而目前，隧道南端入口已經顯現出來，北端入口處的抽水工作則仍在繼續，待隧道內的積水被全部抽出後，當局會再清理隧道中的淤泥。

據了解，京廣路隧道是是鄭州市京廣路上多個隧道的統稱，包括京廣北路隧道、京廣南路隧道，以及淮河路隧道等。其中，位於市中心的京廣北路隧道，途經鄭州火車站等車流量密集區域，在非雨水季節時亦常會出現交通堵塞的情況。