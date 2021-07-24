東京奧運｜不滿NBC、NHK轉播「做手腳」　環時：髒東西需踢出舞台

東京奧運會周五（23日）開幕，美國全國廣播公司（NBC）奧運頻道轉播過程中使用不完整中國地圖、日本放送協會（NHK）解說員將「中華台北隊」稱之為「台灣」等，引起各方強烈不滿。

周六（24日），官媒《環球時報》發表評論文章指，要睜大眼睛，阻止一些勢力借東京奧運會舞台做手腳，「奧運會是聖潔的舞台，那些骯髒的東西需要被踢出這個舞台之外。」



NBC被中方批評使用不完整中國地圖。（NBC影片截圖）

文章表示，日方近來在台灣問題上經常出現出格表態，應高度警惕他們可能會做的手腳。而凡是事先就確定的安排，中國奧委會都有認真參與審核，日方很難有鑽空子的機會。最要警惕的是各種現場的臨時安排，日方一些勢力很可能藉這個舞台現場做一些手腳。

文章稱，東京奧運會開幕式上，中華台北隊出場時，NHK播出畫面配的字幕是「中華台北」，但解說員卻稱之為台灣，「這就是一個手腳，顯然是故意的。」

中華台北隊在東奧開幕式進場時，被安排在塔吉克之前。（中央社）

因此，《環球時報》主張中方與NHK進行交涉，「NHK是日本的公共電視台，負責向世界傳輸東奧會畫面，不是普通私立電視台，我們從一開始就不能對它破壞一個中國的『隨意發揮』聽之任之。」

此外，對於中華台北隊的出場順序，文章指，這需要奧運問題專家和日語專家等共同參與鑑定，如果是有依據的，而且是提前商定好的，這是一回事；如果日方是臨時做的安排，就是另一回事。

+ 3

文章最後說，大家不妨睜大眼睛，同時希望奧運問題專家積極加入進來，針對網民發現的各種疑點及時進行鑑定，形成打擊日方一些勢力借奧運搞政治陰謀詭計的共同努力，堅決壓制後者搞事的空間。奧運是聖潔的舞台，那些骯髒的東西需要被踢出這個舞台之外。

據早前報道，NBC在轉播東京奧運會開幕式中國代表團出場畫面時，所配的中國地圖缺少了台灣、香港、澳門、西沙及南沙群島、藏南地區。中國駐紐約總領館回應事件指，NBC的行為影響十分惡劣，傷害了中國人民的尊嚴和情感，中方敦促採取措施糾正錯誤。