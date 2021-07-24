東京奧運｜中華台北隊開幕式進場未列「中」字輩　NHK直接稱台灣

7月23日，延宕近一年的2020東京奧運開幕式在新冠肺炎疫情下，首次以無觀眾的形式展現在世人面前。其中，台灣在國際奧委會的正式名稱是中華台北（Chinese Taipei），若按照該名稱，應該會與中國（China）位列同一區塊。但在東京奧運開幕式中，台灣卻是被安排在韓國之後、塔吉克之前出場，NHK主播在台灣代表進場時更直接說「台灣です」（是台灣），引發台灣輿論熱議。



台灣在東奧開幕式進場時，被安排在塔吉克之前。（中央社）

據了解，塔吉克的日文發音開頭皆為「タ（ta）」開頭，而非「チ（chi）」，至於台灣的日語為「タイワン」，此次日本奧委會將台灣列在「タ（ta）」字輩依序進場，而非中華台北或中國開頭應為的「ち（chi）」字輩，被認為是替台灣「正名」。

事實上，在日本報紙日前所刊登的出場順序中，台灣應是被安排在捷克與乍得兩國之間，這兩國的日語念法開頭亦皆屬「チ（chi）」，不過正式出場時，台灣卻被改放於「タ（ta）」群中。

不過，歷屆奧運會中，台灣（中華台北）也不總是被放在chi群中，1996年亞特蘭大奧運，台灣就曾以TPE（中華台北）進場；2004年雅典奧運、2012年倫敦奧運、以及2016里約奧運，台灣也都是以T順位進場，只有2008年北京奧運時，台灣被排入「中」字輩早早進場，這次東奧則是依日本的50音順序，中華隊以た（ta）進場。

「台灣正名」議題過去幾年經常就會被拿來冷飯新炒，最近一次的案例就是由曾代表台灣獲得1968年墨西哥奧運女子80米跨欄銅牌的紀政領銜，於2018年提出的東奧正名公投案，但當時並未通過，其中有許多台灣運動員當時都表達反對意見，認為政治不應沾染上體育。

蔡英文過去也表態支持「東奧正名」公投。 （Facebook＠蔡英文Tsai Ing-wen）

如今，日本在奧運會上幫台灣「正名」，或許又會被民進黨政府拿來炒作「台日友好」，相對的，大陸也有許多網民大表對日本的不滿，認為日方又是藉機搞小動作。不過，對台灣社會自己來說，或許更該專注在運動員的表現、以及政府對運動員的保障是否達到或跳票，這對台灣的體育發展才是正道。