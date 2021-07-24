東京奧運｜NBC轉播開幕式出現不完整中國地圖　中方：十分惡劣

東京奧運會開幕式正式拉開帷幕。中國駐紐約總領館的微信公眾號今日（24日）發文稱，美國全國廣播公司（NBC）奧運頻道在轉播東京奧運會開幕式中國代表團出場畫面時，使用了一張不完整的中國地圖。



中國駐紐約總領館指出，NBC有關行為引發網民質疑和不滿，影響十分惡劣，傷害了中國人民的尊嚴和情感。



NBC被中方批評使用不完整中國地圖。（NBC影片截圖）

東京奧運會開幕式在7月23日舉行，通過全球的電視頻道和網絡平台進行轉播。在中國代表團出場，美國全國廣播公司（NBC）的轉播畫面上顯示出中國持旗手趙帥和朱婷的名字，並配以一張中國地圖和中國國旗圖案。但該地圖不符合中國官方地圖要求，缺失了台灣、香港、澳門、西沙及南沙群島、藏南地區。

中國駐紐約總領館發言人指出，地圖是國家版圖的表達形式，象徵國家主權和領土完整。作為曾在美獨家轉播2008年北京奧運會的一家美國主要電視媒體，NBC奧運頻道上述行為影響十分惡劣，傷害了中國人民的尊嚴和情感。中方敦促NBC方面認識到這一問題的嚴重性質，並採取措施糾正錯誤。

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發言人又表示，團結、和平與友誼是奧運會永恆的主題。中方一貫堅決反對將體育運動政治化，堅決反對有違奧林匹克憲章精神的行為。這也是包括美國奧委會在內的國際有關各方共識。試圖利用奧運會玩弄政治「小把戲」，進行自我標榜以達到不可告人目的的行為決不會得逞。