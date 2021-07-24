南京疫情｜58人染疫擴散至四省　機場成防疫破口集團董事長被停職

江蘇南京的新冠肺炎疫情反彈，並蔓延到廣東、遼寧、安徽、四川。本輪疫情的患者大部分為南京祿口國際機場工作人員，其餘為機場工作人員的密切接觸者。



在疫情下，南京祿口國際機場所屬的東部機場集團主要負責人有所調整。江蘇省委宣布，將東部機場集團黨委書記兼董事長馮軍停職，由錢凱法代理相關職務。



南京市民在江寧體育中心排隊進行核酸檢測。（中新社）

自7月20日南京祿口機場檢出9宗陽性病例以來，截至昨日（7月23日）24時，南京本輪疫情累計報告53宗本土病例。53宗病例分佈在兩區，其中江寧區50宗，溧水區3宗，患者的職業主要是以機場工作人員為主，其中機場保潔人員佔32宗，地服人員3宗，裝卸人員2宗，機場司機、機場公安輔警、機場社區工作人員各1宗。

再加上廣東中山、遼寧瀋陽、安徽和縣、江蘇宿遷、四川綿陽各報告的1宗相關聯感染者，南京此輪疫情感染者總計達58人。

7月21日，工作人員在南京祿口機場T2航站樓內進行消毒。（新華社）

南京祿口機場屬於東部機場集團，該集團於2018年9月15日正式掛牌成立，旗下還有徐州觀音機場、常州奔牛機場、淮安漣水機場、鹽城南洋機場、揚州泰州機場、連雲港白塔埠機場等省內7個機場。

據東部機場集團官方微信號消息，7月21日晚，東部機場集團連夜開會，研究部署當前疫情防控工作，集團黨委書記、董事長馮軍主持會議。會議認為，這次南京機場發生的新冠疫情影響巨大、教訓深刻，對整個集團是一次深刻的教育，疫情防控不能疏忽鬆懈。

但會議召開兩天後，馮軍被暫停職務。內媒《新華日報》7月23日報道，江蘇省委決定暫停馮軍東部機場集團有限公司黨委書記、董事長職務，由錢凱法代理相關職務。