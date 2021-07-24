政策一小步｜中國教育「雙減」定案　學科類培訓機構禁上市融資

中國對教育培訓行業的監管再升級，據新華社周六（24日）消息，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，文件顯示，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。



意見提出，各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構；學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產；外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構。已違規的，要進行清理整治。

+ 6

另外，還將依法依規嚴肅查處教師校外有償補課行為，直至撤銷教師資格；要全面壓減作業總量和時長，減輕學生過重作業負擔，建立作業校內公示制度，嚴禁給家長佈置或變相佈置作業，嚴禁要求家長檢查、批改作業，杜絕重複性、懲罰性作業。

就此次文件內容來看，本次監管政策尤為嚴厲，明確指出教育培訓機構不得上市融資。

而在上述文件正式發布前，在香港上市的諸多中國內地教育公司股價持續暴跌。7月23日，中國教育巨頭新東方港股收盤，股價為30.2港元，暴跌40.61%，總市值517.69億港元。盤中跌幅曾一度達50%。

另外，港股思考樂教育跌28.53%，卓越教育集團跌21.48%。美股盤前，好未來跌46.64%，新東方跌46.25%，高途跌42.17%。