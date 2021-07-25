東京奧運｜質疑中國首金楊倩收藏Nike鞋　北京導演遭網民圍插

中國21歲射擊女將楊倩，在產生今屆奧運首面金牌的女子10米氣步槍項目奪金，為中國隊在東京奧運之旅打響頭炮。

北京電視台導演劉昊在楊倩2020年12月發布的一篇展示Nike鞋收藏的微博下方留言，質問為何要收藏Nike，「不是應該要帶頭抵制Nike嗎？」，一席話引發內地網民圍攻，而劉昊最終也發布微博道歉，並刪除了上述留言。



楊倩去年底發布自己的Nike鞋收藏。（微博@楊大妞YYY）

2021年3月，由於良好棉花發展協會（BCI）聲明拒用新疆棉花，導致參與該協會的多間外國服飾廠商被中國網民抵制，包括Nike、Adidas等著名的運動品牌。

在楊倩摘金後，北京電視台（BTV）新聞中心直播導演劉昊在楊倩2020年12月發布的微博下方，質問「中國運動員，為什麼要收藏Nike的鞋，不是應該帶頭抵制Nike嗎？我們民族品牌鴻星爾克、李寧、安踏不好嗎？」

疑在群組罵楊倩「叛國賊」

劉昊的留言遭到大量內地網民圍攻。有網民寫道：「你是不是瞎了，這條微博是去年發的，而抵制NIKE是今年的事情。」網絡上更傳出一張疑似是劉昊在微信群組的言論截圖，他罵道：「中國射擊運動員收藏Nike？」、「叛國賊」、「不要點逼臉」、「應該收藏鴻星爾克、李寧、安踏」。

更有網民翻出劉昊此前的微博，證明他亦收藏Nike球鞋。面對網民的斥責，劉昊最終選擇清空微博，並發表公開道歉，稱「不當言語給大家造成困擾」，又指沒有看清楚楊倩微博是於上年發布，更強調「自從新疆棉事件之後我本人也從未穿使用任何Nike產品」。