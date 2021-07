東京奧運｜CNN報道中國奪金以新冠肺炎起題　向佐怒斥無道德底線

東京奧運射擊項目女子10米氣步槍項目,中國選手楊倩奪得金牌,但美國傳媒CNN報道時,在標題中提及新冠肺炎。向佐分別在微博及IG(Instagram)發文,怒斥CNN已沒有道德底線。



CNN以「Gold for China...and more Covid-19 cases」為題報道楊倩奪金的消息。(微博@沈逸)

CNN以「Gold for China...and more Covid-19 cases」為題報道楊倩奪金的消息,向佐對此不滿發文道:「作為媒體,CNN早已經沒有道德底線。如果只是出於自己國家還未沒有金牌出現的話,因羨慕妒忌憎恨而出現這些污衊我們中國人的話,這是絕對觸碰到我們的底線,我們這次奧運會什麼時候帶新冠病毒去到日本呢?在這裏希望你們快得到第一個金牌,也希望我們中國國家隊橫掃奧運會,BACK OFF AMERICA !!!」。

目前,CNN網站已未能找到上述報道,僅有一篇「中國奪下第一個東京奧運金牌」(China has won the first gold medal of the Tokyo Olympics)的相關新聞。