東京奧運｜CNN報道中國奪金以新冠肺炎起題　向佐怒斥無道德底線

東京奧運射擊項目女子10米氣步槍項目，中國選手楊倩奪得金牌，但美國傳媒CNN報道時，在標題中提及新冠肺炎。向佐分別在微博及IG（Instagram）發文，怒斥CNN已沒有道德底線。



CNN以「Gold for China...and more Covid-19 cases」為題報道楊倩奪金的消息。（微博＠沈逸）

CNN以「Gold for China...and more Covid-19 cases」為題報道楊倩奪金的消息，向佐對此不滿發文道：「作為媒體，CNN早已經沒有道德底線。如果只是出於自己國家還未沒有金牌出現的話，因羨慕妒忌憎恨而出現這些污衊我們中國人的話，這是絕對觸碰到我們的底線，我們這次奧運會什麼時候帶新冠病毒去到日本呢？在這裏希望你們快得到第一個金牌，也希望我們中國國家隊橫掃奧運會，BACK OFF AMERICA !!!」。

目前，CNN網站已未能找到上述報道，僅有一篇「中國奪下第一個東京奧運金牌」（China has won the first gold medal of the Tokyo Olympics）的相關新聞。