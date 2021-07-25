加盟店爆用「老鼠咬過的食材」　知名麻辣燙「楊國福」道歉停業

日前，超過6,000家門店的「楊國福」爆出食品衛生安全問題。有Vlogger（視頻博主）暗中查訪楊國福麻辣燙的其中一間加盟店，發現倉庫內的食材被老鼠咬過後仍繼續使用、地上遍布老鼠屎，娃娃菜和豬肺等食材未清洗直接使用等問題。7月25日楊國福麻辣燙在微博發佈致歉聲明，稱該門店已經停業整頓，公司也已派工作人員前往監督。

發源於東北哈爾濱的楊國福麻辣燙2021年加盟店超過6000家，和同樣展店快速的張亮麻辣燙競爭「麻辣燙之王」的美譽，都有高人氣。楊國福在海外日本、韓國和新加坡都有分店，更立志在2025年拓展到10,000家，但在快速展店的同時，食品安全的把關影響品牌的形象也成為問題。

加盟店擴展快速 爆食品安全問題

根據Vlogger「內幕糾察局」發布的影片，暗訪者假稱是要「試工的人」潛入一家楊國福加盟門店，該名暗訪者稱自己的健康碼「還在辦理」，店家卻無視規定放行。影片中記錄，加盟店家放置食材的倉庫遍地老鼠屎，芝麻醬被老鼠咬破卻仍照常使用。食材的清理保存也有問題。應該要冷凍的食材沒有被放入冰箱冷凍，新鮮食材和隔夜食材混用。

此外，影片中可以看到店家表示「娃娃菜不用洗，太難洗了」，豬肺也未清洗直接煮熟切片、煮熟後的豬肺甚至被店家拿來當抹布。同樣的一塊洗碗布拿來洗鞋子，洗鞋子的容器跟洗碗盤的容器一樣。該影片公布後，有許多網友抨擊楊國福未做好食品安全的把關，對此感到失望。

楊國福麻辣燙25日則通過官方微博發表致歉聲明，表示已經成立專案組進行調查，涉事的加盟門店已停業整頓，且公司已派工作人員前往監督。該聲明中提到「未來我們將引以為戒，加大對全國門店稽查力度，在食材安全、門店衛生、作業流程等方面進行嚴格管控」，不會容忍姑息個別門店不遵循管理的行為。

「內幕糾察局」提到，楊國福作為麻辣燙的一哥，在2012到2015年以平均每天2.7家新店的速度展店，在成都還設有研發中心，官網也有標示對「食品安全」的重視，但加盟店的情況卻明顯不合乎規範。7月17日，「內幕糾察局」也踢爆內地外賣平台銷量第一的「華萊士漢堡」食品安全衛生問題被央視轉發，上海市市場監管局更約談華萊士總部並展開突擊檢查，華萊士也為此道歉。

街邊小吃「品牌化」 商業模式各有風險

2000年楊國福和他的妻子開始在路邊攤賣小吃，隔年楊國福開始研發麻辣燙底料，2003年楊國福麻辣燙的前身「楊記麻辣燙」在東北哈爾濱開了第一家直營店，街頭小吃走入餐廳。

2005年楊國福註冊商標，隔年開放加盟。不同於麻辣燙品牌小蠻椒完成千萬元級A輪融資，餐飲品牌文和友已經獲得B輪融資，目前楊國福和張亮麻辣燙目前都拒絕融資上市的機會，選擇專注做加盟，發展不同的商業模式。2021年楊國福麻辣燙也宣布進軍自熱食品市場。

但專注加盟的餐飲品牌如何把控食品安全衛生及透過裝潢打造各異其趣的店面都是挑戰，「品質把控」和「品牌行銷」都十分重要。以楊國福為例，早在2017年，就有媒體揭露外賣平台上有超過20家楊國福麻辣燙證照不符的情況。2018年，也有網友爆料在廣州一家楊國福意外看到有員工坐在高腳蹬上切肉，但雙腳放在切肉的檯子上，腳趾多次觸碰到肉，讓他留下了心理陰影，影響品牌形象。