海底撈市值四個月蒸發超2400億　掌門人張勇痛失新加坡首富位

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-21 09:54

海底撈（06862）曾憑藉其「無微不至」的服務走紅，並迅速成為「火鍋第一股」，但近四個月其股價暴跌，掌門人張勇也失去「新加坡首富」之位。

《長江商報》報道，張勇曾將海底撈定位於大眾品牌，並提倡越便宜越好。「高端餐飲不賺錢，有些品牌做得很精緻，花了很多錢，請了很多明星，都知道它很高級，但真正賺錢的，比如星巴克、麥當勞，其實就是大眾品牌的東西。」

而實際上，外界普遍觀點是，讓海底撈名聲大噪的，不是性價比，而是服務。但張勇卻不這麼認為，他認為海底撈之所以強大、所向披靡，核心競爭力是他獨創的、能激發員工創意、熱情、積極性的一套人力資源體系，這是海底撈自己摸索嘗試出來的，也是餐飲行業所獨有的。

但這種商業邏輯也有弊端，在口味方面，海底撈越來越多的評價集中在「味道一般」、「不難吃」等等，基本上喪失了餐飲行業最核心的競爭力。截至6月18日港股收盤，海底撈報39.5港元，總市值2094億。相對於今年2月15日，海底撈股價漲至85.8港元，總市值超過4500億港元，短短四個月，市值蒸發超2400億港元。

弄丟「新加坡首富」之位

2018年海底撈在港股上市，張勇的身價也隨之水漲船高。當年10月，張勇、舒萍兩位新加坡籍夫婦以550億元人民幣的財富位居2018年胡潤百富榜第34位。2019年8月29日，《福布斯亞洲》雜誌發佈最新的新加坡50大富豪榜，張勇以138億美元淨資產登上榜首，成新加坡新首富。

但近幾個月，海底撈股價暴跌不止，張勇也失去了「新加坡首富」之位。

對於股價下跌的原因，海底撈將其歸結為疫情影響。今年3月，海底撈發佈的2020年財報顯示，2020年公司淨利潤為3.09億元，按年2019年下降86.8%，營收286.14億，按年僅增長7.75%，而相比2015年-2019年，海底撈營收復合增長率達到46.55%，增速明顯放緩。

海底撈表示，受疫情防控影響，海底撈從2020年1月26日起暫停中國大陸地區所有門店的營業，於3月12日逐步重新開放門店。2020年上半年因疫情虧損9.65億元。

市場普遍認為，疫情影響是主要原因，但也暴露出海底撈對市場環境反應不足，甚至是管理體制上的短板。在去年疫情爆發後，海底撈被網友吐槽：店裏菜品價錢比以前高很多，一部分菜品上漲5%，有的甚至超過了28%。除了「暗中」漲價，屢次曝光的食品質量問題，也讓海底撈的形象大打折扣。

在張勇的規劃裏，賺大眾門店的錢，意味着需要不斷擴張開更多的門店。疫情期間海底撈持續推進開店計劃，業務擴張導致成本大增。原材料及易耗品從2019年的112.39億元增至2020年122.62億元，增長9.1%；員工成本從79.92億元增至96.77億元，增長21.1%；折舊及攤銷從18.913億元上升至30.34億元，增幅達60.4%；財務成本從2.37億元上升至4.46億元，增幅達88.2%。

此外，其物業、廠房和設備——也就是各類非流動資產快速增加，從2019年的76.9億元漲至2020年的120.64億元。