自導自演｜深圳男吃海底撈放蟑螂索賠　閉路電視片段揭發作案過程

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-15 13:21

深圳一名蔡姓男子日前自稱在海底撈吃到蟑螂並向商家索賠，對方抱着息事寧人的態度向他賠償了1800元（人民幣．下同）。但事後店員查看閉路電視片段發現事有蹊蹺，隨即報警。原來，蔡男在餐桌上發現蟑螂一事是自導自演，他最終因敲詐勒索被行政拘留。

綜合《深圳新聞網》等內媒報道，事發在5月17日，據海底撈女侍應小英憶述，當日蔡男獨自前來用餐，他從湯底中撈出一隻蟑螂質問她「怎麼回事」。小英當下表示給蔡男免單，但蔡男卻要求賠付1000元。小英想先搞清楚情況，但對方很不耐煩叫囂要走，還說要打投訴電話，最終店長同意賠償。

蔡男離開後，小英查看了店內的閉路電視片段，發現事有蹊蹺後報警。警方通過監控片段發現，蔡男用餐過程中的表現確實很怪異，一個黑色異物從他的手中直接掉到桌上。蔡男看了周邊的環境後立即用手機遮擋，隨後用右手放青菜下鍋時，他把這個異物一齊放到鍋裏。

閉路電視片段揭發蔡男自導自演「放蟑螂」的過程。（閉路電視片段）

警方後來將蔡男抓捕，在審訊中，蔡男稱他此前從事餐飲行業，如果客人在店內食物中發現蟲之類的異物，店家一般都會免單賠錢息事寧人。當日他在用餐前到草坪找到一隻死蟑螂並藏在褲袋，等吃飽喝足後就開始實施這場「自導自演」的劇目。

據悉，事發當晚，蔡男還在另一間海底撈以同樣手法敲詐了800元，兩次共獲利1800元，他最終因敲詐勒索被警方行政拘留。