南京疫情｜機場傳播鏈增至65人涉5省6市　當地開展第二輪全員檢測

江蘇南京的新冠肺炎疫情反彈，自7月20日以來，此次疫情傳播鏈已漫延至5個城市，分別是遼寧瀋陽、安徽馬鞍山市和縣、廣東中山、四川綿陽市以及江蘇宿遷市泗陽縣5地，加上南京在內，此次南京機場疫情感染鏈增至65人，共涉及5省6市。



7月21日，工作人員在南京祿口機場T2航站樓內進行消毒。（新華社）

24日，江蘇新增本土確診病例2宗，本土無症狀感染者2宗，均為南京市報告。目前南京市的本土感染者主要是南京祿口機場清潔人員、客艙清潔人員，此外還有清潔人員司機及家屬等。

25日，南京市衛健委副主任楊大鎖表示，21日晚上南京市啟動第一輪全員核酸檢測，至24日晚上共檢測920.9萬人份，截至24日24時，共發現57宗陽性，分布為江寧區51例、溧水區4例、建鄴區1例、高淳區1例。為阻止疫情傳播，南京市定於25日上午11時起對全市常住人口、來寧人員開展第二輪全員核酸檢測。同時，即日起，南京市江寧區祿口街道石墊村由中風險地區調整為高風險地區。

24日，廣東省新增本土新冠肺炎確診病例1例，為22日中山報告的本土無症狀感染者轉確診。目前中山火炬開發區重點區域內已開展兩輪以上核酸檢測，檢測結果均為陰性。中山市於23日開展的全員核酸檢測累計採樣553.0351萬人次，結果均為陰性。

此外，遼寧省24日新增1宗本土新冠肺炎確診病例，新增2宗本土無症狀感染者，均為瀋陽市報告。《第一財經》報道指，瀋陽市這3名感染者為一家三口，其中女兒於7月14日乘坐廈門到瀋陽的MF8069次航班返回瀋陽，經停南京祿口機場，其間就餐一次，並曾在17日出現低燒伴咽痛等不適症狀，因此南京機場疫情傳播，或可能早於7月14日之前。