東京奧運｜網民嘲開幕禮陰氣重「接地府」　內媒籲尊重文化多元

東京奧運會開幕式讓諸多中國網民集體進入吐槽模式。奇異造型引發網民直呼「藝術可以接地氣，但不要接地府」。不過，亦有網友和媒體批評這種做法不尊重他國文化。



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7月23日，因疫情推遲一年的2020東京奧運會終於迎來開幕式。不過，這屆開幕式的表演質量卻受到質疑。

#東京奧運會開幕式迷惑行為#、#東京奧運會開幕式上有哪些讓人看不懂的細節#、「#東京奧運會開幕式，史上最慘奧運會#等話題，佔據微博、知乎等中國社交媒體的版面。

吐槽網民普遍的意見是，此次東京奧運會的開幕式更像是「開墓式」，許多人喊出「藝術可以接地氣，但請不要接地府」。網民曬出的截圖中，昏暗的場景、詭異的動作引評論區直呼「驚悚」。

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此外，就在開幕式前不久，日本東京奧運賽場上空出現巨大「人頭氣球」，約20米，相當於6層樓高的巨大人臉浮上空中，到了夜晚還發出一閃一閃的黃光，這一造型引發吐槽。

據稱是從世界上千餘名投稿的人中，徵集到一張真實存在的臉，用時3年做出，希望向人們傳達「人臉也是風景的一部分」這個理念。

另外在7月17日，東京奧運會藝術展覽會上，一款高達10米巨型提線木偶亮相被指「畫風詭異」。該木偶眼睛、嘴巴會動，還會吐氣。據稱該木偶集合了日本311地震重災區兒童的想法設計而成，目的是為在奧運期間向世界展示災後恢復的信心。

這些充滿日本文化的沉悶氛圍及鬼怪造型讓見慣喜慶和歡快的中國網友直呼「受不了」。

不過，很快就有網友闢謠，指網絡熱炒的「陰間」開幕式的曬圖，多張都非此次開幕式現場畫面，而是日本藝人在其他劇場的藝術表演，有惡意謠傳之嫌。

有網友批評指，各國文化不同，應該尊重他國文化，做有素質有涵養的中國人。亦有網友表示，疫情之下，日本操辦這場奧運會已經很不容易，不應太過苛責。

內地媒體澎湃新聞7月25日評論稱，「陰間」開幕式不「陰間」。文章指出，不論是東奧開幕式的正式表演，還是向觀眾播放的日本文化慶典，其所用「舞踏」形式展現和傳遞的文化內涵，都不是「陰間」一詞可以概括和打趣的。

「舞踏者的身體是秋季土地上層層疊疊的落葉，不知出處，積滿塵埃，在每一個黑暗的角落裏等待被發覺，被誤解，被清掃，而在不知全貌就給日本舞蹈輕易判以「陰間」的評價，並加以嘲諷，無疑是一種優越感的泛濫。」

評論指，沒有人否認2008年的奧運開幕禮是迄今為止最好的一屆，它有着極致的美和光明感，宏大又磅礴。但是，日本此次的舞蹈也充分展示了其文化的神秘與聖潔，尊重文化的多元，這也是奧運至少應該有的包容精神。