中國製造｜低軌衛星首次融合5G專網　在北京遙控濟南無人車救災

中國實現低軌衛星和5G專網的融合。7月25日，中國首次低軌寬帶衛星與5G專網融合試驗在北京和濟南完成。



據官方央視新聞報道，此次試驗模擬的是濟南的一個廠房內發生危險品泄漏，北京的工作人員遠程對事故進行處置。利用低軌寬帶衛星將北京與濟南試驗現場的5G專網相連接，使得北京的工作人員能夠實時觀察現場情況，操控濟南的無人車接近危險品目標，並且控制機械臂最終完成危險品處理。

北京郵電大學網絡與交換技術國家重點實驗室副主任彭木根介紹稱，5G靈巧專網和我們低軌衛星寬帶通信系統的融合，將能夠為極地科考、深海遠海、遠洋勘測探測等等，提供無線通信保障。「同時它也能夠為比如說我們森林火災、我們的應急、災害之後的救援等等，提供寬帶訊息保障。」

對於中國5G網絡建設，網信辦7月2日發布的一份報告中提到，中國5G網絡建設速度和規模位居全球第一，已建成5G基站達到71.8萬個，5G終端連接數超過2億。

而以低軌寬帶通信衛星星座為代表的衛星網路，因為具有全覆蓋、大帶寬、小時延、低成本等優勢，不僅有望成為5G乃至6G時代實現全球衛星通信網絡覆蓋的重要解決方案，還有望成為航天、通信、網路產業融合發展的重要趨勢。

目前，中國已有多顆低軌寬帶通信衛星在軌運行，星座組網計劃正在有序推進。2020年，中國將「衛星網路」納入新基建，專家預計到2030年，中國衛星網路市場總體規模可達到千億元級別。

報道還稱，太空網路的建設是國際航天領域的熱門話題，中國未來將搭建起一個由成百上千顆衛星組成的太空網路星座。