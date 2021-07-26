鄭州暴雨｜挖掘機師傅拖車10多輛因收費50元被罵：我還要活著

河南暴雨致鄭州傷亡慘重，其中有一名挖掘機師傅在暴雨中幫助別人把被困在水中的汽車拖出來，每輛車收費50元（人民幣，下同），結果被人罵趁火打劫。

這名挖掘機師傅在網上發文稱，「我不就在雨中拖了幾輛車、收了點錢嗎？你們憑什麼罵我？」又稱「該幫的忙要幫，該收的錢要收，因為我還要活著，其實，我就是俗人一個」。



一個名為「回眸滿清」的網友發文講述了事情的經過：20日當天因為大暴雨很多車輛被淹死火，他在上午接到朋友的電話，請他幫忙把車從水中拖出，他便開著挖掘機去幫忙。到了朋友所說的地點後，發現有很多車被淹在水裏，他耐不住很多車主懇求他幫忙，並談好了價錢50元，比正規拖車要便宜。

他表示，他一共拖了14輛車，其中有一輛是老舊代步車只收了30元，一共收了630元。他描述當時中午飯都沒吃，還要下水綁繩子，全身都濕透了。結果當拖到第15輛車的時候，拖完車之後女司機變卦說只肯給30元，雙方發生爭吵，女司機更說他「趁火打劫」並要報警，最終他只收了30元。

因為發生了這樣的事情，該網友決定不再拖車，結果其他車輛被淹的車主又說其「做人不地道」。

這篇文章引起了眾多網友的關注，有很多網友留言支持和安慰，覺得「回眸滿清」的行為沒有錯，收錢是本分不收是情分，不應道德綁架，而且50元真的不多。也有網友認為國難當頭，應該無私奉獻，連50元都不應該收，甚至私信給「回眸滿清」指責怒罵。

「回眸滿清」其後回應稱，「我錯了，我被網絡狠狠教育了一把，但是，再遇到這種情況，我還會這麼做，該幫的忙要幫，該收的錢要收，因為我還要活著，其實，我就是俗人一個」。