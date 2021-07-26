河南暴雨｜國貨品牌負債捐款　網民「愛國消費」灌爆直播間

河南省暴雨災情重大，社會各界伸出援助之手。其中，中國多個民族品牌在經營困難的情況下仍慷慨相助，激起民眾「野性消費」熱潮。



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綜合內地媒體7月26日報道，河南災情之下，中國國貨品牌鴻星爾克、匯源果汁、貴人鳥、白象、蜜雪冰城、奇瑞、方大集團等積極向河南捐獻大量物資，引發廣大中國網民紛紛點贊，並湧入線上線下消費。

據報道，鴻星爾克捐贈5,000萬元人民幣；貴人鳥3,000萬；蜜雪冰城2,200萬；361°1,000萬；安踏5,000萬；奇瑞3,500萬；遼寧方大2億；白象500萬；匯源果汁100萬……以及大批物資。

上述國貨品牌的傾囊相助引發國人感慨，網友發現其中不少品牌早就負債累累，甚至面臨倒閉。

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據報道，鴻星爾克在2020年虧損2.2億，並且已經是連年虧損的情況下仍捐出5,000萬；貴人鳥負債40億，2020年度淨虧損3.8億元，且已連續3年虧損；匯源果汁7月初被強制執行近16億，面臨破產重組；奇瑞汽車2020年淨利潤730餘萬，捐出其5年的利潤3,500萬。

這激發中國民眾的愛國消費熱潮。相關數據顯示，7月22日晚，鴻星爾克的帶貨直播間熱度飆升，直播觀看數達到了201萬，直播間粉絲量也增至763萬，7月23日晚，銷售額已破2,100萬元，增長超52倍。

凡是捐款的國貨品牌直播間，貴人鳥、匯源果汁等都迎來了交易額的暴漲。據報道，7月23日，匯源果汁抖音官方旗艦店單場直播銷售額達3,179.3萬元，7月24日也超過3,000萬元，合計6,300多萬元。捐助3,000萬元物資卻隻字不提的貴人鳥，其直播間也從平時的幾十萬元被買漲到900萬元。

有網友編出段子，「早上去鴻星爾克直播間搶鞋子，下午去逛街買蜜雪冰城，這會兒準備去匯源直播間買果汁，我感覺這一天充實且有意義。」

在看到鴻星爾克官方沒有充值會員後，有熱心網友直接給鴻星爾克充值一百多年會員。鴻星爾克官方7月23日回應，「鴻星爾克立志成為百年品牌，不然對不起網友送的會員。」

鴻星爾克的線下門店也擠滿民眾，有店員表示，從7月23日開始「一直有人刷爆自己的卡了還在買東西。」更有一名男子在買了500元東西后，手機支付1,000元后「撒腿就跑」，店員都沒追上，這一搞笑又暖心的舉動登上熱搜。

在相關新聞下面，有一條評論獲得網友眾多點贊，「這些老國貨品牌為河南災區捐款，特像老一輩人省吃儉用一分一毛攢起來的存款，小心翼翼存放在鐵盒子裏。一聽說祖國需要，立馬拿出鐵盒子，譁～全倒給你！」