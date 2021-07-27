河南暴雨釀69死5失蹤　李克強：中央先預撥幾十億元支持重災區

持續多日的河南暴雨已造成69人死亡，另有5人失蹤。李克強在最新會議上稱對此深感痛心，對遇難者表示哀悼。



7月26日，國務院總理李克強在國家防汛抗旱總指揮部主持相關會議時說，河南等地近期遭遇極端強降雨造成重大人員傷亡，對此深感痛心，對遇難者表示深切哀悼，對傷者和遇難者家屬表示慰問。

26日12時，河南官方公布數據顯示，災情已導致69人遇難，5人失蹤。其中，備受輿論關注的鄭州市京廣快速路隧道已清理出247輛淹水車，排查共計6人（5男1女）死亡。

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李克強在會上要求，給遇難者家屬的撫卹金要儘快到位，對緊急轉移、臨時安置人員，要做好生活救助，保障民眾的基本生活。

李克強還說，此次動用中央財政預備費，先預撥幾十億元，支持受災嚴重地區，按災情核查進度，再加大支持力度。地方也要安排專門資金。同時要公開透明用好社會捐助資金。

7月26日，河南省慈善總會稱，截至25日16時，累計接收社會捐贈資金29.74億元人民幣，已安排支付省轄市慈善總會26.81億元；累計接收社會捐贈物資價值1.07億，已全部發放鄭州、開封、新鄉、周口等受災地。

對於河南暴雨引發的災情，國家主席習近平曾做出指示，要求把民眾生命財產安全放在首位，組織力量救災，最大限度減少人員傷亡和財產損失。

此外，國家發改委也於26日發出通知，要求抓緊完善落實應急響應機制。堅持「寧可十防九空，不可失防萬一」原則，按照最嚴酷的極端天氣情況完善應急預案，建立第一時間響應機制。並強調「一旦出現極端天氣等非常情況，要堅決即時啟動最高等級響應，該停學的停學，該停工的停工，該停業的停業，該停運的停運，對隧道、涵洞等易澇區段，要及時警戒並採取封路措施」。