河南暴雨｜災情致69死5失蹤　京廣路隧道再發現遇難者

河南暴雨成災。省政府公布，截至今日（26日）中午12時，雨災已導致69人遇難，5人失蹤。其中，京廣快速路隧道排查後，至今已發現6名遇難者。



河南省衛輝市城區部分路段尚有積水，當地持續救援。（中新社）

河南省政府防汛救災新聞發布會通報，河南全省因災遇難69人。經多家部門和國內救援機構連續5天搜救，共從三處隧道內拖移安置247輛車輛。截至目前，現場排查共發現6名遇難者，包括5男1女。相關善後工作正在進行。

《新華社》報道，河南省新鄉市防汛抗旱指揮部公布，截至昨日（25日）上午11時，暴雨已造成新鄉市輝縣市、衛輝市、鳳泉區、牧野區等132個鄉鎮受災，受災人口200餘萬人。由於豫北多座水庫洩洪，加之衛河、共渠排水不暢，即使當地已經停雨，但輝縣市、牧野區、鳳泉區、衛輝市部分區域洪水仍未退去，部分地方水位不跌反升。

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位於輝縣市峪河鎮的穆家營村，村莊周邊仍是一片汪洋，南部大沙河附近的莊稼地全被淹沒，水深達2、3米，過千名居民被困村中，當地政府和民間救援力量正在救援，暫無人員傷亡。截至昨日下午6時，河南已啟動7座蓄滯洪區，預估蓄滯洪量已達5.53億立方米。

當前，河南正處於「七下八上」主汛期，河南省氣象台料今日至周四（29日），信陽、駐馬店、周口、商丘、開封、濮陽、新鄉、鶴壁、安陽有大到暴雨，局部大暴雨。