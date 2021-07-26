張家朗奧運奪金登微博熱搜　內地網民賀香港回歸後首面金牌

劍擊手張家朗奪得香港史上第二面奧運金牌，「#中國香港首金#」登上微博熱搜榜，引起內地網民熱議。不少內地網民紛紛慶賀，港隊奪得「回歸後的首面金牌」。

另外，何超蓮、「香港光頭警長」劉澤基、何君堯等活躍在微博的香港知名人士，亦在張家朗奪金後第一時間發微博道賀。



網民：奧運首次升香港區旗奏國歌

張家朗奪金引起內地微博網民討論，有網民慶賀港隊奪得「回歸後的首面金牌」，還有網民指出，這是奧運會歷史上，第一次「掛香港特別行政區區旗，（同時）奏中華人民共和國國歌」。

內地網民指出，這是奧運會歷史上首次升香港區旗奏中國國歌。（NHK畫面）

而由於中國國家隊今日還未獲金牌，亦有網民激動表示：「感謝中國香港隊贏了一枚金牌，今天沒有國歌和國旗一起出現，但是中國香港隊的金牌讓中國的國歌響起」、「今天唯一能聽到國歌的時候」。

何超蓮連發兩篇微博道賀

多名活躍在微博的香港知名人士，亦在張家朗奪金後第一時間發微博道賀。賭王何鴻燊的千金何超蓮連發兩條微博：「張家朗拿了奧運擊劍冠軍 中國香港隊太牛了👏👏👏 ​​​」、「太棒了太棒了太棒了😭😭😭😭😭」。

何超蓮連發微博慶賀張家朗奪金。（微博截圖）

在內地走紅的警署警長劉澤基（內地稱「香港光頭警長劉sir」），也發微博恭喜張家朗奪得2020奧運男子花劍金牌，還不忘提到「不要說我偏心，但我真的非常高興，因為張家朗是警察子弟」。

何君堯：喜聞樂見大快人心

建制派立法會議員何君堯則在微博寫道：「中國香港第一金 認真巴閉，香港國安法通過後，張家朗為中國香港贏了第一個奧運金牌！勁！喜聞樂見、大快人心、普天同慶、奔走相告！#張家朗##中國香港第一金￼##我地一齊發功㗎##何君堯# #又播中國國歌啦# ​​​」。

一些網民就港隊奪金的獎牌計算、升旗等規則提出疑問。（微博截圖）

在一片讚譽聲中，亦有一些網民不解為何港隊可以單獨參賽，或詢問「金牌應該計入國家隊嗎？」，隨即引起一眾內地網民為其解惑；另有人質疑張家朗的政治取向，甚至指出張家朗在IG追蹤何韻詩和支持反修例的帳號，但這類言論隨即也遭到其他網民批評，指其「找茬」，並以劉澤基的微博內容來回擊，強調張家朗是「警察之子」。

根據公開資料，張家朗自小居住香港島，父母同是運動員出身，父親張子倫曾是香港警察，亦是前甲一籃球成員，於1987年香港甲一籃球聯賽代表警察隊奪得聯賽冠軍，母親則是港青籃球代表。