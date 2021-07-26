東京奧運｜加拿大領養兒挫張雨霏奪金　網民：謝謝她養父母吧

東京奧運女子100米蝶泳決賽今日（26日）舉行，擊敗中國蝶后張雨霏奪金的21歲加拿大泳手麥尼爾（Margaret MacNeil）同樣是黑髮黃皮膚的東方人面孔，原來她是在中國出生的棄嬰，一歲時獲一對加拿大夫婦領養，這些經歷引爆內地網民熱議。



▼麥尼爾100蝶泳驚喜封后 ▼

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據早前報道，麥尼爾2000年2月26日出生於江西省九江市，出生後不久就被父母遺棄，一歲時被一對加拿大夫婦領養。養父艾德麥尼爾（Ed MacNeil）和養母麥妮亞（Susan McNair）均為醫生，對麥尼爾視如己出。

麥尼爾2歲時開始學習游泳，直到8歲那年首次參加比賽，即夢想參加奧運。多年來，麥尼爾都是養父晨早起床送她去訓練，養母則為她打點一切和照顧飲食。麥尼爾於2019年入選加拿大隊，出戰世界游泳錦標賽。她先在4x100米自由泳接力與隊友合力得到一面銅牌，繼而在100米蝶泳決賽，游出55.83秒佳績爆冷擊敗4屆世界冠軍兼應屆奧運冠軍絲祖唐（Sarah Sjöström），一戰成名。

麥尼爾8歲那年首次參加泳賽，自此以參加奧運為目標。（Instagram＠macnmagg）

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內媒報道時除了以「華裔選手」來形容麥尼爾，也介紹了麥尼爾坎坷的身世，引來大量網民關注。截至今日下午3時多，微博標籤為「加拿大華裔選手100米蝶泳奪冠」的話題就有超過2.6億的閱讀量。

不少網民表示內媒不應該以「華裔」來形容自小遭親父母遺棄的麥尼爾，認為這是叨光。也有不少人表示，假如麥尼爾在中國成長，「現在應該輟學打工養弟弟」，不可能獲取今天的成就。

在東京奧運會女子100米蝶泳決賽中，中國選手張雨霏敗於麥尼爾手上，獲得銀牌。（新華社）

網民熱議：

「別華裔了，人家被棄養的時候在哪？人家光榮的時候扯這些？」

「中國扔了這個孩子，這個孩子長大了搶了中國的金牌。」

「幸好被領養了，要是在原生家庭現在應該已經生了幾個孩子在工廠打工了吧？」

「應該謝謝她養父母吧，沒有因為不是親生而歧視隨便養養，捨得花時間精力來培養她，很偉大。」

「可別讓他在親生父母看到，不然就要認親，然後跟她要錢給弟弟娶媳婦了。」

「不知道她親生父母看到是啥心情？」

「假如要是來中國尋親，估計『父母』們會來很多。」

「是我女兒，我兒子還沒有房子呢，求助網友讓我見一面女兒。」

「希望國家富強再也沒有棄養事情，都是生育政策惹的禍。」