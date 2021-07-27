東京奧運｜水球副隊長籲粉絲擺正焦點　熊敦瀚：河南雨災非常嚴重

東京奧運會正在舉行，中國體育代表團有400多位選手參加，部分選手顏值超高成焦點。其中，23歲的中國國家女子水球隊隊長熊敦瀚赴東京前，在微博披露場地訓練的照片走紅。



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照片中，她超高的顏值，加上曼妙身姿，讓不少人驚豔，直呼「秒殺一眾明星」。

照片中可見，熊敦瀚站在游泳場前，似乎剛結束訓練，身上還穿着紅色訓練服，臉頰上也還殘存着水珠。

在微博走紅後，熊敦瀚7月23日發微博表示，「真誠的再次感謝大家的喜歡，希望大家可以把更多的目光投向我的常態，因為每個運動員在賽場上揮灑的汗水，跟其背後付出辛勤的努力都是一樣的。另外現在祖國的河南省暴雨災情非常嚴重，我不想也不希望，因我個人生活上的一些照片而去浪費跟佔用公共資源。最後！大家晚安！」

熊敦瀚在微博中還澄清自己只是副隊長，並曬出了隊長的照片。

她在26日再次發微博表示，「謝謝各大沖浪選手找到我亞運會的採訪照片，但是不要只看採訪呀，快去看比賽全場，科普水球比賽分享中鋒的魅力。不同的體格適應不同的風格，希望各位網友冷靜對待。」

她還表示，突然之間紅了，自己很難接受，所以這段時間不會再登陸各大平台賬號。

據了解，熊敦瀚是湖南省岳陽市岳化人，身高178厘米，雖出生於1998年11月11日，年僅23歲，但中國女子水球隊2004年才成立，她在水球隊近10年的時間，獲得很高的成績和榮譽。

值得一提的是，今年中國隊運動員男女比例中，女子運動員的比例高達69%，為歷屆新高。