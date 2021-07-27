東京奧運｜中國隊接連錯失金牌單日零進賬　官媒籲應少苛責多理解

7月26日晚，東京奧運會出現了乒乓球項目的首面金牌。

在決賽中，中國組合許昕與劉詩雯不敵日本組合水谷隼與伊藤美誠，失落在今屆奧運會才新增乒乓球混雙的冠軍寶座。

同日中國隊還在男子雙人10米跳水、女子100米蝶泳、女子55公斤舉重、男子體操團體中獲得銀牌、銅牌，結果7月26日全天都沒有進賬一面金牌。

中國運動員的表現引來不少內地網民批評，多間官媒在周二（27日）都有發文呼籲要要繼續支持，又鼓勵中國運動員要再接再厲。



許昕與劉詩雯在乒乓球混雙中獲得銀牌。（視覺中國）

國家體育總局的《中國體育報》刊文稱，暫時的失利使中國隊有「及時提醒」、「敲響了警鐘」。報道稱，奧運會是世界體壇最高水準的「戰場」，「高手過招，勝負只在毫釐之間，不到最後時刻不能妄言勝負，沒有永遠的勝者，黑馬也不時脫穎而出，這正是體育的特點、魅力所在」。

文章又指，中國競技體育優勢項目早已成為主要對手們的研究對象、衝擊目標和學習榜樣，同時競技體育賽場也充滿偶然性，即便是優勢項目，也難免出現爆冷失利。文章認為，東京奧運會才開始，中國運動員既不應該因為自身絕對實力勝出一籌而輕敵，也不能因為一次失利而自怨自艾、自我懷疑。

中國隊在男子體操團體賽中獲得銅牌。

《中國紀檢監察報》則發表題為《勝負乃常事，從頭再拼搏》文章，稱對於衝擊金牌而未能如願的中國運動員，「我們應少一些苛責，多幾分理解」。文章強調，能夠站上奧運賽場的每位健兒都不容易，「他們為國出征，在賽場上揮灑汗水；他們為國拼搏，付出了常人難以想象的努力甚至犧牲」。

曹緣（右）、陳艾森在男子跳水雙人十米跳台中獲得銀牌。（中新社）

文章特別提到，希望螢幕前的觀眾可以樹立理性金牌觀、勝負觀，去享受「更快、更高、更強、更團結」的奧林匹克精神，「共情賽場上那些歡笑與淚水、緊張與鎮定、拼搏與堅持、奮鬥與不屈、欣喜與遺憾」，這些正是「人類最動人的表情、最可貴的品質」。